表格：欧元区1月零售销售较前月上升1.6%，较上年同期上升1.3%

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透布鲁塞尔3月5日 - 欧盟统计局周三公布，
* 欧元区1月零售销售较前月上升1.6%，较上年同期上升1.3%
* 欧元区12月零售销售下修为较前月降1.3%(前值为下滑1.6%)，较上年同期下修为降0.4%(前值为降1.0%)
以下为详细数据
欧元区18国
零售销售 13年8月 9月 10月 11月 12月 14年1月
较上月(%)
(经季节调整) 0.6 -0.9 -0.4 1.1 -1.3 1.6
较上年同期(%)
(经工作日调整） -0.3 -0.2 -0.4 1.5 -0.4 1.3 (完)
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