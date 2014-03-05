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货币新闻 | 2014年 3月 5日 星期三 18:06 BJT

表格：欧元区1月零售销售较前月上升1.6%，较上年同期上升1.3%

路透布鲁塞尔3月5日 - 欧盟统计局周三公布，

* 欧元区1月零售销售较前月上升1.6%，较上年同期上升1.3%

* 欧元区12月零售销售下修为较前月降1.3%(前值为下滑1.6%)，较上年同期下修为降0.4%(前值为降1.0%)

以下为详细数据

欧元区18国

零售销售 13年8月 9月 10月 11月 12月 14年1月

较上月(%)

(经季节调整) 0.6 -0.9 -0.4 1.1 -1.3 1.6

较上年同期(%)

(经工作日调整） -0.3 -0.2 -0.4 1.5 -0.4 1.3 (完)
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