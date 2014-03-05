离岸人民币：海外人民币中心建设关键在于市场需求--央行副行长

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港3月5日 - 中国央行副行长胡晓炼周三称，目前全球多地均希望成为海外人民币的中心，但关键是看贸易投资方面是否能更多的使用人民币、看会否提供多样化的人民币产品。
备受关注的中国全国人大十二届二次会议周三开幕，胡晓炼在会议间隙对记者表示，台湾人民币业务去年发展迅速，人民币存款量增长较快，已超过2,000亿元，包括已获得RQFII的额度1,000亿元，多了一个投资渠道。
“现在关键就是怎么能把这个额度用好吧。”她称。
前中国证监会主席郭树清和台湾金管会主委陈裕璋去年1月底召开首次的两岸证券监理平台会议，会后中国证监会对台湾送出利多，称将增加1,000亿人民币额度，专门用于台湾RQFII试点。
在被问及两岸是否可以采用人民币作为贸易结算计价，她表示，这个最终要看企业是否有需求。
“现在应该说制度上都是完全许可的，技术上也没有障碍。我们也发现很多台湾企业愿意用，我们在昆山搞的人民币包括个人项下的贸易结算的使用，势头都挺好的。”胡晓炼称。
国务院去年2月批复同意设立昆山深化两岸产业合作试验区，赋予昆山试验区在金融业开放、贸易便利化等方面七条政策。数据显示，昆山试验区内台资企业集团内部人民币跨境双向借贷业务日趋活跃，目前累计有130家台资企业集团开设人民币双向借款账户，双向借款规模达59.57亿元。（完） (发稿 张晓翀 撰写 赵红梅；审校 曾祥进)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选