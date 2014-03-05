离岸人民币：海外人民币中心建设关键在于市场需求--央行副行长

路透香港3月5日 - 中国央行副行长胡晓炼周三称，目前全球多地均希望成为海外人民币的中心，但关键是看贸易投资方面是否能更多的使用人民币、看会否提供多样化的人民币产品。

备受关注的中国全国人大十二届二次会议周三开幕，胡晓炼在会议间隙对记者表示，台湾人民币业务去年发展迅速，人民币存款量增长较快，已超过2,000亿元，包括已获得RQFII的额度1,000亿元，多了一个投资渠道。

“现在关键就是怎么能把这个额度用好吧。”她称。

前中国证监会主席郭树清和台湾金管会主委陈裕璋去年1月底召开首次的两岸证券监理平台会议，会后中国证监会对台湾送出利多，称将增加1,000亿人民币额度，专门用于台湾RQFII试点。

在被问及两岸是否可以采用人民币作为贸易结算计价，她表示，这个最终要看企业是否有需求。

“现在应该说制度上都是完全许可的，技术上也没有障碍。我们也发现很多台湾企业愿意用，我们在昆山搞的人民币包括个人项下的贸易结算的使用，势头都挺好的。”胡晓炼称。