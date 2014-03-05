普京获诺贝尔和平奖提名

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆3月4日 - 俄罗斯总统普京已被提名为2014年诺贝尔和平奖候选人，但诺贝尔委员会可能也会考虑到当前的乌克兰危机。
挪威诺贝尔研究所的负责人伦德斯塔德（Geir Lundestad）称，2014年和平奖候选人数量创下纪录，多达278个个人和团体，其中有47个团体。
委员会成员周二开会时，重点针对当前全球的动荡局势，补充了各自的提议。
“委员会首次会议的部分目的在于考虑近期的事件，委员会成员还试图预测政治热点的前景。”伦德斯塔德说道。
教皇方济各（Pope Francis）和揭秘美国“棱镜门”的斯诺登也获得了诺贝尔和平奖提名。
曾因提倡女性受教育权利而遭塔利班枪击的巴基斯坦女孩马拉拉，以及俄罗斯一些倡导人权的异见人士，可能也在候选人之列。(完) 编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选