普京获诺贝尔和平奖提名

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆3月4日 - 俄罗斯总统普京已被提名为2014年诺贝尔和平奖候选人，但诺贝尔委员会可能也会考虑到当前的乌克兰危机。

挪威诺贝尔研究所的负责人伦德斯塔德（Geir Lundestad）称，2014年和平奖候选人数量创下纪录，多达278个个人和团体，其中有47个团体。

委员会成员周二开会时，重点针对当前全球的动荡局势，补充了各自的提议。

“委员会首次会议的部分目的在于考虑近期的事件，委员会成员还试图预测政治热点的前景。”伦德斯塔德说道。

教皇方济各（Pope Francis）和揭秘美国“棱镜门”的斯诺登也获得了诺贝尔和平奖提名。