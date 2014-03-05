中国债市动态：利率债收益率先下后上，超日债违约暂未有明显影响

路透上海3月5日 - 继超日债引爆债市首例实质违约后，中国银行间债市周三早盘利率债收益率先跌后升，信用品种反应则不甚明显。市场人士表示，早间利率债收益率一度下行，但因近期债市获利盘抛压加重，一级供给承压等因素叠加，随后收益率又掉头走升。

他们并认为，债市违约致市场风险偏好降低，高评级信用品种收益率略走低；但低评级信用品种早盘成交并不多，违约冲击并不明显，但不排除未来抛压可能会增大。

“利率债收益率先下后上的，7Y国债早盘到过4.27%，比昨天下了11BP，现在4.35%/28%，”上海一银行交易员称，超日债违约市场之前早有预期，早间反应并不算激烈。

南京证券固定收益研究员杨浩认为，近期交易盘获利了结再加上央行28天正回购重启等对市场施压不小，且一级市场供给也偏多。不过未来利率债长端收益率下行觉得只是时间问题，市场还是比较谨慎的，待看到明确信号了才动。

而对信用债影响方面，上述交易员认为，高评级的信用债收益率略有下行，“新发的国电集短融昨天最高到了5.13%，今天有5.02%的bid(出价)”。

中国超日债周二晚宣布，无法按期全额付息，成为债市首个实质违约事件。刚性兑付壁垒的打破，可能引爆信用风险担忧，尤其民营企业所发债券将是重灾区，风险偏好续降，低评级债券恐遭抛售，与利率债及高评级信用品种利差将扩大。

从长期来看，东莞银行市场部分析师陈龙认为，个人感觉当前的市场是平静下暗流涌动。大家都在观望，短期的冲击是不可避免的，但中长期应该是利好，而且会改革当前债券市场的投资行为。

“今天的市场利率债收益继续上升而信用债相对平静有点意外,”他称，可能与前期获利盘的了结叠加了资金面预期偏紧。

刚刚结束的七年国债招标结果低于预期。业内人士周三透露，中国财政部稍早续招标发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为4.3386%，低于此前4.37%的预测均值。

银行间市场周三主要期限质押式回购利率 多有不同程度的涨幅，其中七天品种涨幅近30bp,最新报3.8012%。

七年固息国债基准券--13附息国债20券最新报价对应收益率 为4.45%/4.36%，上交易日尾盘报4.40%/4.38%。