台湾股市：收高且成交量放大，因乌克兰情势缓解

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透台北3月5日 - 台湾股市周三收高，随亚洲股市在乌克兰紧张局势缓解后弹升。分析师指出，今日大盘量增价涨，后市还有向上突破高点的机会。
台湾加权股价指数 收高0.92%，报8,632.93点，离2月27日收盘的8,639.58点仅一步之遥，若能突破将创下逾31个月收盘高位；成交初值 为1,021.80亿台币，上日修正后为922.15亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日大盘成交量随指数弹升适度放大是好事，若量能持续增温，指数应该有突破新高的机会。
“跳空开高收复短期均线，多头又重掌兵符。”他称。
亚洲股市周三跳涨，日圆则在急跌后暂时企稳。此前俄罗斯总统普京的讲话，减轻了乌克兰立刻发生军事冲突的担忧，并重燃投资者风险偏好。 本地时间13:49时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨约0.67%。(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选