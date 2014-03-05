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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 13:56 BJT

台湾股市：收高且成交量放大，因乌克兰情势缓解

路透台北3月5日 - 台湾股市周三收高，随亚洲股市在乌克兰紧张局势缓解后弹升。分析师指出，今日大盘量增价涨，后市还有向上突破高点的机会。

台湾加权股价指数 收高0.92%，报8,632.93点，离2月27日收盘的8,639.58点仅一步之遥，若能突破将创下逾31个月收盘高位；成交初值 为1,021.80亿台币，上日修正后为922.15亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日大盘成交量随指数弹升适度放大是好事，若量能持续增温，指数应该有突破新高的机会。

“跳空开高收复短期均线，多头又重掌兵符。”他称。

亚洲股市周三跳涨，日圆则在急跌后暂时企稳。此前俄罗斯总统普京的讲话，减轻了乌克兰立刻发生军事冲突的担忧，并重燃投资者风险偏好。 本地时间13:49时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨约0.67%。(完) 　　
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