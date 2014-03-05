中国货币市场：隔夜利率持稳七天续涨，存准补缴对宽松资金扰动较小

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透上海3月5日 - 中国银行间市场周三隔夜质押式回购利率 持稳。市场人士指出，由于外汇占款流入带动人民币存款同步增加，今日是月初存款准备金例行调整日，面临一定的补缴压力，但整体并未撼动场内流动性宽松格局。
而七天期质押式回购利率今日仍领涨，主要受较高开盘价影响；“资金面还是比较宽松的，21天期以内供给都比较充足，减点出的挺多的。”华东一商业银行交易员称。
她表示，初略估计今日有1,500-2,000亿存款准备金补缴，但目前市况显示，未对资金面有太大影响。
“热钱进来的多，补缴一点，影响不大。”上海一商业银行交易员称。
两会前夕，人民币汇率尽展大开大阖的双向波动，虽然外管局强调是市场行为，但市场仍有诸多猜测，外汇占款维持天量，央行主导近期贬值，以狙击热钱过度流入。
中信证券最新报告分析指出，央行干预汇市造成了央行口径外汇占款大幅增加，在其他因素不变的情况下，即使央行在公开市场持续回笼资金，但是流动性仍然异常宽松，宽松的程度不能单纯用季节性因素解释。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0870 2.0677 +1.93
七天 3.8144 3.5036 +31.08
14天 3.6962 3.7201 -2.39
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8800 1.3950 +148.50
七天 2.9600 2.9400 +2.00
14天 3.3050 3.1300 +17.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0970 2.1600 -6.30
七天 3.8100 3.5300 +28.00
14天 3.8100 3.8000 +1.00
Shibor
其中:隔夜 2.0900 2.0830 +0.70
七天 3.7980 3.5135 +28.45
三个月 5.5105 5.5150 -0.45
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选