中国货币市场：隔夜利率持稳七天续涨，存准补缴对宽松资金扰动较小

路透上海3月5日 - 中国银行间市场周三隔夜质押式回购利率 持稳。市场人士指出，由于外汇占款流入带动人民币存款同步增加，今日是月初存款准备金例行调整日，面临一定的补缴压力，但整体并未撼动场内流动性宽松格局。

而七天期质押式回购利率今日仍领涨，主要受较高开盘价影响；“资金面还是比较宽松的，21天期以内供给都比较充足，减点出的挺多的。”华东一商业银行交易员称。

她表示，初略估计今日有1,500-2,000亿存款准备金补缴，但目前市况显示，未对资金面有太大影响。

“热钱进来的多，补缴一点，影响不大。”上海一商业银行交易员称。

两会前夕，人民币汇率尽展大开大阖的双向波动，虽然外管局强调是市场行为，但市场仍有诸多猜测，外汇占款维持天量，央行主导近期贬值，以狙击热钱过度流入。

中信证券最新报告分析指出，央行干预汇市造成了央行口径外汇占款大幅增加，在其他因素不变的情况下，即使央行在公开市场持续回笼资金，但是流动性仍然异常宽松，宽松的程度不能单纯用季节性因素解释。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0870 2.0677 +1.93

七天 3.8144 3.5036 +31.08

14天 3.6962 3.7201 -2.39

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8800 1.3950 +148.50

七天 2.9600 2.9400 +2.00

14天 3.3050 3.1300 +17.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0970 2.1600 -6.30

七天 3.8100 3.5300 +28.00

14天 3.8100 3.8000 +1.00

Shibor

其中:隔夜 2.0900 2.0830 +0.70

七天 3.7980 3.5135 +28.45

三个月 5.5105 5.5150 -0.45