美国个股：雅虎将不再允许用户利用Facebook或谷歌身份来访问其服务

路透旧金山3月4日 - 雅虎 将不再允许用户利用Facebook 和谷歌 身份登录并使用其在线服务，包括Fantasy Sports和照片分享网站Flickr。

据雅虎的一名发言人士，这个变化将逐步推进，将要求用户注册一个雅虎ID，这样才能使用其服务。

这是雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)采取的最新一项改变。梅耶尔正在努力激发用户对雅虎网络产品的兴趣并重振营业收入。

“雅虎持续致力于改善用户体验，”雅虎在声明中表示，并称新做法将“允许我们向所有的人提供最佳的个性化体验”。

雅虎发言人表示，用于登录Facebook和谷歌的按钮最终将从所有雅虎页面中清除，但她拒绝提供时间表。(完)