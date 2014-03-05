美国个股：雅虎将不再允许用户利用Facebook或谷歌身份来访问其服务

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透旧金山3月4日 - 雅虎 将不再允许用户利用Facebook 和谷歌 身份登录并使用其在线服务，包括Fantasy Sports和照片分享网站Flickr。
据雅虎的一名发言人士，这个变化将逐步推进，将要求用户注册一个雅虎ID，这样才能使用其服务。
这是雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)采取的最新一项改变。梅耶尔正在努力激发用户对雅虎网络产品的兴趣并重振营业收入。
“雅虎持续致力于改善用户体验，”雅虎在声明中表示，并称新做法将“允许我们向所有的人提供最佳的个性化体验”。
雅虎发言人表示，用于登录Facebook和谷歌的按钮最终将从所有雅虎页面中清除，但她拒绝提供时间表。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
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路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。