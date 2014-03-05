台湾货币市场：短率持于低位，月初银行间倾向负数操作

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 提存期初资金情势宽松
* 月初银行间倾向负数操作
* 短票发票量持续偏少
记者 詹静宜
路透台北3月5日 - 台湾银行间短率周三仍持于低位。目前正值提存期初，整体市场资金情势明显宽松，加以本周存单到期量偏大，令短率续处区间低位。
资金调度人士表示，尽管月初银行倾向负数操作，惟近日拆款需求疲弱及短票供给量偏少，市场操作多以到期续做为主，交投较显清淡，上日银行间隔夜拆款金额也降至843亿台币，本周料短率将续在低档盘旋。
〞月初大家都很安静 不急着借钱。〞一位大型银行资金调度人士表示。
另一位大型金融机构交易人士表示，由于央行此前为调整新增21天期存单，全落在本周到期，使得本周央行存单到期量高达1.7兆(万亿)台币，使得月初资金情势更为宽松。
此外，市场关注午间一年期存单标售结果。资金调度人士周二表示，预料加权平均得标利率持稳于上次标售结果--0.572%，若外商银竞标力道稍缓，也不排除微升。
本地时间11:40时：
**台币兑美元 走升9.6分报30.284。
**台湾加权股价指数 涨1.10%。
**银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.387%，上日在0.388%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日收盘区间则为0.295-0.400%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.420%，上日在0.380-0.450%。
**短票发票量续偏少**
短票方面，大型票券商表示，月初发票量普遍偏少，周五料较近日微量增加，但料仍无法因应银行间的资金去化需求，短票利率将维持在既有区间低位。
另一家大型票券商交易员也称，虽然目前短票供不应求，但3月底仍有季底资金紧缩变数存在，市场预期本月短票利率将续处在原有区间，不致于出现太大变化。
30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，区间低位成交多。
台湾央行周三存单到期金额3,623.8亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期金额为1兆7,848.05亿台币，本周余日存单到期情况各为周四3,859.30亿、周五3,565.30亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负144亿台币，累计超额准备为负144亿台币、加计前期1%的超额准备为373亿台币。
**债券RP利率持稳**
债券市场附买回(RP)利率大致持稳。市场人士表示，旬初市场资金普遍宽松，寿险申购货币型基金令投信忙于找券，惟本月有季底紧缩因素，令利率只能稳在既有区间。
不过有一大型票券商指出，昨日又有大型寿险业者申购不少货币型基金，但可提供承做RP的券源稀缺，让多钱的投信找不到券可做。因此将调降公债与公司债RP利率，10天内公债附买回利率自0.45-0.47%降至在0.40-0.45%。10天左右的公司债附买回利率则由0.56-0.57%调降至0.50-0.55%。
惟其余证券商与票券业者则称，市场资金的确相当充裕，但碍于季底因素考量，RP利率仍维持在既有水准。
一票券商表示，旬初多以拆款支应，因此较少承做RP。感觉货币基金的钱不少，连利率偏低的公债RP也愿意做。
他们指出，央行将于中午标售1,200亿台币364天期定存单，将观察得标利率是否符合市场预期，以做为后续因应。
台湾央行将于今日中午标售1,200亿的一年期定存单，预料加权平均得标利率持稳于上次标售结果--0.572%，若外商银竞标力道稍缓，也不排除微升。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，0.67%成交渐少。
本周公司债交割尚有周五的玉山银行35亿台币金融债。(完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选