更新版 1-台湾个股：公股银行合并由兆丰金与第一金同步进行--财政部长

(新增官员评论)

路透台北3月5日 - 台湾财政部长张盛和周三表示，已请大型金控--兆丰金 以及第一金 各自评估成立亚洲区域银行并购公股银行的报告，最慢二至四个月会有初步结果。

他今日赴立法院财政委员会备询，有关公股金融机构合并的进度、以及日前提出的财政健全方案成了立法委员本会期关注的重点。

张盛和称，已经〞请兆丰金和第一金去评估(合并的对象)，评估的标准主要是看有没有互补和综效，比如合并起来持股比例多少、市占率多少，要求他们最慢二到四个月结果出来。〞

他并补充说，行政院日前由院长宣布成立亚洲区域金融机构，这已形成政策，目前正在落实。在公股金融机构方面，台湾金和土地银行由于百分之百公营，不合适参与合并；至于彰银 由于公股持股低于民股，问题比较复杂。

他表示，合并的评估方面，包括互补和综效二个都很重要，〞如果二个重叠、规模很大也没用，如果二个互补、规模很小也没用。 〞

若将财政部主要持股的八大公股金融机构扣除台湾金、土地银行、彰银、兆丰金以及第一金，剩下的金融机构只剩合库金 、华南金 以及台企银 。

针对目前各方多认为公股金融机构之间合并最大的困难在员工公会的反弹，张盛和表示，未来要与公会充分沟通，〞要让他们(公会)了解合并是互利的，合并了权益不会受损，而且将来更有发展的机会 。〞

他认为，只要向公会充分说明，员工的利益不会因合并而受损，反而未来有更大的发展机会，而且公股银行没有裁员的问题，他相信公会不会大幅反弹。