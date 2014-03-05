更新版 1-新债招标：中国七年续发国债收益率略低，主要受配置需求支撑

* 近期二级表现不佳，但七年国债收益率低于预期

* 投标倍数较高，显示一级配置需求未减

* 超日债违约事件对利率债助力有限 (新增市场评论等更多内容)

路透上海3月5日 - 在中国债市爆出首起实质违约事件后，财政部周三续招标的七年期国债收益率低于预期。不过从二级市场利率产品收益率先跌后升来看，该事件对本期新债助力有限，反而是较高的投标倍数显示，公开市场28天正回购重现后，一级市场仍有配置需求支撑。

财政部称，稍早续招标发行的280亿元人民币七年期国债，发行价格101.22元。业内人士透露，该期债对应的中标收益率为4.3386%，边际中标收益率为4.3940%，投标倍数1.93倍。

上海一银行交易员认为，今天七年续发国债，结果“比预期低，看来有不少保中(标)的。”

他并表示，虽然从逻辑关系上讲，超日债风险事件的爆发，有利于利率产品。但从早盘二级情况来看，直接影响并不明显，后续反应还要再观察。

自本周起，此前连续过快下跌的现券收益率出现反弹。尤其在央行公开市场周二新增28天正回购回笼工具后，恐慌出逃的获利盘，加剧收益率涨势。

*ST超日 周二晚宣布，其所发债券无法按期全额付息，成为债市首个实质违约事件。刚性兑付壁垒的打破，可能引爆信用风险担忧，尤其民营企业所发债券将是重灾区，风险偏好续降，低评级债券恐遭抛售，与利率债及高评级信用品种利差将扩大。

此前市场对今日新债收益率预测均值为4.37%，预测区间为4.30%-4.43%；银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率报在4.3846%。

另外，从今年以来财政部招标的记账式国债来看，除规模为100亿元的发行外，发行量在240亿元至280亿元的三期债，投标倍数最高仅为1.90倍。也从侧面显示出，近日二级市场表现不佳，并未明显影响今日新债需求。

今日招标新债为财政部今年第三期 七年期品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。招标结束至3月10日进行分销；3月12日起与原发行部分合并上市交易。