更新版 1-新债招标：中国七年续发国债收益率略低，主要受配置需求支撑

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 近期二级表现不佳，但七年国债收益率低于预期
* 投标倍数较高，显示一级配置需求未减
* 超日债违约事件对利率债助力有限 (新增市场评论等更多内容)
路透上海3月5日 - 在中国债市爆出首起实质违约事件后，财政部周三续招标的七年期国债收益率低于预期。不过从二级市场利率产品收益率先跌后升来看，该事件对本期新债助力有限，反而是较高的投标倍数显示，公开市场28天正回购重现后，一级市场仍有配置需求支撑。
财政部称，稍早续招标发行的280亿元人民币七年期国债，发行价格101.22元。业内人士透露，该期债对应的中标收益率为4.3386%，边际中标收益率为4.3940%，投标倍数1.93倍。
上海一银行交易员认为，今天七年续发国债，结果“比预期低，看来有不少保中(标)的。”
他并表示，虽然从逻辑关系上讲，超日债风险事件的爆发，有利于利率产品。但从早盘二级情况来看，直接影响并不明显，后续反应还要再观察。
自本周起，此前连续过快下跌的现券收益率出现反弹。尤其在央行公开市场周二新增28天正回购回笼工具后，恐慌出逃的获利盘，加剧收益率涨势。
*ST超日 周二晚宣布，其所发债券无法按期全额付息，成为债市首个实质违约事件。刚性兑付壁垒的打破，可能引爆信用风险担忧，尤其民营企业所发债券将是重灾区，风险偏好续降，低评级债券恐遭抛售，与利率债及高评级信用品种利差将扩大。
此前市场对今日新债收益率预测均值为4.37%，预测区间为4.30%-4.43%；银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率报在4.3846%。
另外，从今年以来财政部招标的记账式国债来看，除规模为100亿元的发行外，发行量在240亿元至280亿元的三期债，投标倍数最高仅为1.90倍。也从侧面显示出，近日二级市场表现不佳，并未明显影响今日新债需求。
今日招标新债为财政部今年第三期 七年期品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。招标结束至3月10日进行分销；3月12日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于1月15日招标发行的第三期记账式附息国债，当期发行量100亿元，投标倍数4.59倍，票面利率4.44%。此后于2月19日进行了首次续发，中标收益率4.3733%，投标倍数1.75倍。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选