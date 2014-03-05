《焦点》保增长中国适度加码积极财政政策，赤字率显整体风险可控

* 2014年预算赤字再创新高，积极财政政策延续

* 赤字率保持平稳，整体风险仍可控

* 量入为出，财政支出更注重调结构

* 国债地方债净增量和发行量今年均增加

* 推动地方政府融资阳光化，以发债融资为主

作者 边竞

路透上海3月5日 - 面对经济增长乏力局面，中国2014年财政政策将延续积极的基调，并适度加码，财政预算赤字亦再创新高至1.35万亿元人民币，不过赤字率维持稳定，显示整体风险尚处可控范围。

业内人士认为，经济上行动力不足亦将抑制财政收入的增幅，今年的财政支出将更为重视量入为出，同时进行结构性调整，在压缩政府开支的同时，更多地向事关社会公平的民生领域倾斜。

他们并指出，财政赤字的增加令国债和地方债的发行规模随之上升，结合政策性银行债，今年利率债不论在发行量还是净增量上都不小，而在中长期资金预期仍偏谨慎的情况下，债市将面临一定的供给压力。

澳新银行中国经济师周浩称，“总归还是积极的财政政策，中央财政(预算赤字)增了1,000亿，地方加了500亿，幅度都还好，现在还是要保增长。”

北京一大型券商分析师认为，今年赤字率目标，从过去几年来看还是属于一个中等偏上的水平，说明财政政策比去年是稳中略微激进一点的态度。

中国财政部周三在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2014年全国财政预算赤字规模为1.35万亿元，赤字率2.1%左右(占国内生产总值GDP的比例)；今年预算赤字较上年的1.2万亿元增逾一成。

报告并显示，2014年将继续实施积极的财政政策，保持一定的刺激力度，今年全国预算财政收入139,530亿元，增长8%；加上从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，可安排的收入总量为140,530亿元。

2014年全国预算财政支出153,037亿元，增长9.5%；加上地方政府债券还本支出993亿元，支出总量为154,030亿元。

去年全国公共财政收入12.91万亿元，同比增10.1%；公共财政支出13.97万亿元，增长10.9%。考虑到中央预算稳定调节基金及地方政府债券还本支出等因素，财政收支总量相抵差额为1.2万亿元，与年初预算一致。(欲览中国2014年财政预算草案要点，请点击 )

**财政支出更注重结构调整**

随着中国经济进入平稳增长期，财政收入也难复此前高速增长之勇，而且提高赤字规模空间毕竟受限，今后财政政策在支出方面可能更为注重结构调整。

前述券商分析师表示，从增速上看，财政预算收入和支出都不算高，考虑到经济增长动能在下行，这也是一个比较稳妥的态度。

他认为，尽管今年货币政策没有去年紧了，但刺激经济主要还不是靠货币政策，财政政策保持积极态度再配合一些产业政策仍是重要着力点。

周浩则谈到，财政政策继续保持积极的大方向下，“三公消费可能继续压缩，支出会向其他(民生)领域倾斜，比如医疗、社会保障等方向。"

在2014年中央预算主要支出项目安排中，医疗卫生与计划生育支出3,038.05亿元，增长15.1%，社会保障和就业支出7,152.96亿元，增长9.8%，均高于财政预算整体支出增速。

2014年中央财政预算赤字9,500亿元，比去年增加1,000亿；地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元。

上述券商分析师预计，根据赤字规模推算，今年记账式国债的净增量估计在7,500-8,000亿元，高于去年的7,400多亿元，而考虑到还有6,800多亿元国债今年到期，今年记账式国债发行量可能会达到14,600亿元，较去年高出千亿元。

他并指出，而地方债的净增量会更高一些，今年约为3,000亿元，比去年高出近900亿元。

上海一银行交易员亦表示，如果再考虑到政策性金融债的发行量增加，利率债今年整体的净增规模和发行量较去年更多，若未来资金面没有更有利的因素，供给压力不可小视。

财政部报告显示，中国2014年国债余额限额为100,708.35亿元，而2013年国债余额限额则为91,208.35亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

**推动地方政府融资阳光化**

今年的财政部预算报告在地方政府债务问题上重点着墨，其中在债务融资方面的表述新意颇多，这标志着地方政府融资阳光化有望更进一步。

前述券商分析师认为，地方政府债务纳入预算管理，严控债务的支出，相应来说，各级政府会管理得更透明。一方面地方政府债发行量将继续上升，另外一些改革也在推进中，比如正在研究的自发自还。

”以前(地方债)代发代还大家都不看信用风险的，要是自发自还会推动地方政府的评级体系，至少信用和国债略微有一些差异了，但应该也不会差太多，因为毕竟是省级政府。“他表示。

财政部报告指出，将进一步加强政府全口径预算管理，把地方政府性债务收支分类纳入预算管理；将对地方政府性债务实行分类管理和限额控制，建立债务风险预警及化解机制，列入风险预警范围的高风险地区不得新增债务余额。

同时，将研究赋予地方政府依法适度举债融资权限，建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制；将研究制定地方政府债券自发自还改革方案，推动部分地方开展改革试点。

而对于地方政府融资今后更多采取发债的方式，周浩认为，“这是未来的主要趋势。”

此外，将推进建立考核问责机制和地方政府信用评级制度；对有一定收益的公益性事业发展举借的专项债务，主要由地方政府通过发行市政债券等专项债券融资；还将推广运用政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等的投资与运营。(完)