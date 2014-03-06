《中国债券市场每日交易备忘》--3月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币两年期固息增发债15:00-16:00招标，收益率预测均值5.15% 国家开发银行至多50亿元五年期固息增发债15:00-16:00招标，收益率预测均值5.36% 农业发展银行至多100亿元固息增发债(剩余期限近三个月)10:00-11:00招标 平安银行 至多90亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债券14:00-15:00招标，中信证券和广发证 券主承 中国航空集团10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和民生银行主承 五矿集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 长江电力 40亿元六个月期限超短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中国银行主承 深圳建设发展集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和浙商银行主承 北京纺织控股6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 广东广新控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行和兴业银行主承 泰州口岸船舶3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 长信科技 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 招商证券15亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农业银行和建设银行等主承 中国华能集团23亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，国开行和农业银行主承 河南交通投资集团23.5亿元12年期投资者回售选择权(7+5)簿记(主体评级AA+)，广发证券和华夏银行主承 航天科工集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和招商银行主承 山西煤炭进出口集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 嘉兴实业资产投资集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 富通集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行和民生银行主承 ============================================================================= 二、新债上市： 锦州经济技术开发区8亿元七年期固息债1480046，票面利率8.38% 佳木斯佳城市基础设施13亿元七年期固息债1480057，票面利率7.90% 泉州台商投资区10亿元七年期固息债1480071，票面利率7.22% 江西高速公路投资集团10亿元六个月期超短融011470003，票面利率5.30% 湖北鄂西生态文化旅游圈投资6亿元一年期短融041460008，票面利率6.00% 广西西江开发投资集团3亿元一年期短融041456006，票面利率6.30% 中国联合水泥集团20亿元一年期短融041452007，票面利率5.50% 贵阳城市发展投资股份6亿元五年期中票101460003，票面利率7.00% 天津医药集团17亿元五年期中票101468002，票面利率6.20% ============================================================================ 三、缴款： 国开行60亿元一年期固息增发债140204，发行价格100.850元 国开行70亿元三年期固息增发债140201，发行价格102.277元 国开行60亿元五年期固息增发债140202，发行价格102.720元 国开行60亿元七年期固息增发债140203，发行价格102.859元 国开行70亿元10年期固息增发债140205，发行价格103.680元 莱芜经济开发投资公司13亿元七年期固息债1480050，票面利率7.08% 吉林市铁路投资10亿元七年期固息债1480079，票面利率7.18% 武汉车都建设投资20亿元七年期固息债1480086，票面利率7.18% 海安县城建开发10亿元七年期固息债1480089，票面利率7.45% 龙岩城市发展集团8亿元七年期固息债1480116，票面利率7.45% 安徽高速控股集团10亿元九个月期超短期融资券 齐鲁证券8亿元三年期短期融资券 厦门信达 3亿元一年期短期融资券 新疆农资集团4亿元一年期短融 国泰君安证券20亿元三个月期短融 中信证券 50亿元三个月期短融 北京京城机电控股15亿元一年期短融 浙江物产集团10亿元一年期短融 北京首都旅游集团30亿元一年期短融 攀钢集团30亿元一年期短融 嘉兴高等级公路投资4亿元三年期中票 石家庄国控投资集团10亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国国电集团公司90亿元三个月期限超短融011309009到期兑付，票面利率5.70% 大唐发电 、 20亿元三个月期限超短融011323003到期兑付，票面利率5.70% 江西省高速公路投资集团6亿元三个月期限超短融011370001到期兑付，票面利率5.95% 山东胜通集团股份5亿元一年期短融041353011到期兑付，票面利率4.94% 上海张江集团20亿元一年期短融041369006到期兑付，票面利率4.26% 兖矿集团公司15亿元五年期中票0982019到期兑付，票面利率3.58% 安信证券15亿元三个月期限短融1390120到期兑付，票面利率6.38% 招商证券15亿元三个月期限短融1390121到期兑付，票面利率6.35% 12丹投债 1280030付息 13阜新银行债 1320008付息 13海宁债 1380086付息 13甘投债 1380090付息 13京技债 1380091付息 13安康国资债 1380092付息 13宁国资债01 1380093付息 13宁国资债02 1380094付息 13文登债 1380095付息 13赣粤MTN3 1382076付息 13葛洲坝MTN1 1382077付息 13葛洲集MTN1 1382078付息 13铁煤MTN1 1382079付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国1月新增外汇占款较前月大幅增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加 大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面一度较为宽松的原因之一，不过随着央行打击热钱的力度加 大，3月以后新增占款规模料将下降。 --继中国央行行长周小川日前表态“不会取缔余额宝等金融产品，但会加大对互联网金融的监管”后，两位消 息人士透露，银监会周三亦展开了向银行储蓄与互联网理财情况的调研，尤其是针对“两率一致问题”。 --中国民生银行股份有限公司 周四公告称，中国人民银行已同意该行发行至多200亿元人 民币二级资本债券，并计入二级资本，将在银行间债市交易流通。 3/8公布2月进出口贸易数据 3/9国家统计局公布2月工业生产者出厂价格指数(PPI) （1月-1.6%） 2月居民消费价格指数(CPI) （1月2.5%） 3/13国家统计局公布1-2月固定资产投资(不含农户) 1-2月社会消费品零售总额 1-2月工业增加值 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/边竞；审校 丁淑琴)