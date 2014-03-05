全球金属：锌库存增加或令铅/锌溢价反弹

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 铅/锌价差从11月的247美元缩窄至31美元
* 锌价上涨令价差缩窄至18个月最低水准
* 锌库存提高可能促使价差反弹
路透伦敦3月4日 - 锌的表现超过铅，两者之间的价差缩窄至18个月最低水准，不过随着锌库存增加令市场承压，这种状况未来数月可能改变。
最近数据表明，锌供应转向短缺，这助长了锌市看涨的情形，使其成为过去三个月表现最佳的工业金属。
但一些分析师对于锌库存过高持谨慎态度，称投资者将转向铅，令其溢价反弹。
过去三个月，伦敦金属交易所(LME)指标锌价 涨近10%，铅价 仅涨1.5%。
这令铅/锌溢价从11月时的每吨247美元缩窄至周二的31美元，为2012年8月以来最低。
法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示，“我认为铅价应比锌价高更多。”
但他警告称，溢价短期内可能不会反弹，因为大型矿场将关闭，料造成短缺，所以投资者仍非常看好锌。
Briggs并称价差可能重新回到200美元左右。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选