全球金属：锌库存增加或令铅/锌溢价反弹

* 铅/锌价差从11月的247美元缩窄至31美元

* 锌价上涨令价差缩窄至18个月最低水准

* 锌库存提高可能促使价差反弹

路透伦敦3月4日 - 锌的表现超过铅，两者之间的价差缩窄至18个月最低水准，不过随着锌库存增加令市场承压，这种状况未来数月可能改变。

最近数据表明，锌供应转向短缺，这助长了锌市看涨的情形，使其成为过去三个月表现最佳的工业金属。

但一些分析师对于锌库存过高持谨慎态度，称投资者将转向铅，令其溢价反弹。

过去三个月，伦敦金属交易所(LME)指标锌价 涨近10%，铅价 仅涨1.5%。

这令铅/锌溢价从11月时的每吨247美元缩窄至周二的31美元，为2012年8月以来最低。

法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示，“我认为铅价应比锌价高更多。”

但他警告称，溢价短期内可能不会反弹，因为大型矿场将关闭，料造成短缺，所以投资者仍非常看好锌。

Briggs并称价差可能重新回到200美元左右。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)