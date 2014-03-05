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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 12:53 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元显示积极形态，但走势仍不明朗

0410 GMT

* 英镑/澳元在亚洲时段形成十字星，此前澳元因GDP强劲曾短暂上涨

* 5、10和20日均线与波林格区间微升，但动能研究显示筑顶

* 若守住20日均线切入点1.8484，则为积极形态

* 首道支撑/阻力位分别在1.8484和昨日高点1.8684

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/juc47v(完)

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