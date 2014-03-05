中国新债：农发行下周一发行至多200亿元固息债，含三、五和七年期

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透上海3月5日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(10日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多200亿元人民币，其中五年期为新发品种，三年和七年期则为增发品种。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第17、18和19期金融债，各期发行量分别不超过70亿元、70亿元和60亿元。
其中三年期为今年第七期债券 增发品种，票面利率为5.27%，七年期为今年第九期债 的增发品种，票面利率为5.55%。
三期债的具体发行条款如下：
第17期 第18期 第19期
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招标金额 至多70亿元 至多70亿元 至多60亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息
(今年第七期增发) (今年第九期增发)
招标时间 3月10日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 3月13日/2月19日 3月13日 3月14日/2月20日
发行期 3月11日-3月13日 3月11日-3月13日 3月11日-3月14日
上市日 3月19日 3月19日 3月20日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.10% 0.15%
--------------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选