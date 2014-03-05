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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 12:55 BJT

中国新债：农发行下周一发行至多200亿元固息债，含三、五和七年期

路透上海3月5日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(10日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多200亿元人民币，其中五年期为新发品种，三年和七年期则为增发品种。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第17、18和19期金融债，各期发行量分别不超过70亿元、70亿元和60亿元。

其中三年期为今年第七期债券 增发品种，票面利率为5.27%，七年期为今年第九期债 的增发品种，票面利率为5.55%。

三期债的具体发行条款如下：

第17期 第18期 第19期

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招标金额 至多70亿元 至多70亿元 至多60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息

(今年第七期增发) (今年第九期增发)

招标时间 3月10日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 3月13日/2月19日 3月13日 3月14日/2月20日

发行期 3月11日-3月13日 3月11日-3月13日 3月11日-3月14日

上市日 3月19日 3月19日 3月20日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%

--------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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