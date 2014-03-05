中国环保：雾霾防治存在企业偷排等问题，但京津冀已有积极变化--环保部长

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透北京3月5日 - 中国环境保护部部长周生贤周三称，中国政府最近采取拉网式环保检查督查发现，雾霾防治等环保政策执行目前存在企业偷排、地方政府保护、环保部门监管不力等问题。但环保政策效果也有起色，京津冀雾霾防治已经出现了积极变化。
周生贤在两会（全国人大和政协）期间称，今年雾霾状况在同样气象条件下，可比口径下，出现了积极变化。京津冀雾霾的最高值已从去年的1,000多，下降到今年的900多，京津冀雾霾平均值由去年的600多下降到今年500多。
“这样的变化老百姓感受不到，但这些变化正在积极发生，这是好事，我们坚持不懈地做下去，老百姓就会感受到，...希望大家有足够的耐心。”周生贤指出。
他并强调，环保工作仍要积极行动只争朝夕，要既打攻坚战，也要打持久战。
中国今年两会报告提出“坚决向污染宣战”。加大大气污染防治行动计划实施力度，加强区域联防联控，继续推进重点流域和区域水环境综合整治，全面推行清洁生产。
周生贤去年两会期间接受采访时针对环保问题回答称，“环保工作，从抓治理PM2.5做起。”自此，中国出台了一系列环保治理政策。其中大气污染防治计划，就涵盖30多条具体的环保政策，（完）
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选