两会专访：钢铁业今年日子更难过，淘汰落后和环保治理都需时日--钢企高层

* 今年中国钢铁业的挑战比去年更加严峻--钢企高层

* 钢铁业调整期至少还有五年都不会结束

* 钢铁业产能已基本接近峰值

* 不要指望政府的扶持政策，已到拼实力的时候

作者 李文科/孙文华

路透北京3月6日 - 中国日益严重的雾霾让原本盈利比纸薄的钢铁业日子更加难过。山东石横特钢集团有限公司董事长张武宗周四称，今年中国钢铁业面临的挑战会比去年更加严峻，除了产能过剩造成过度竞争，国际铁矿石的垄断比过去更严重，且整个行业面临愈来愈严峻的生态治理和环保挑战。

张武宗在两会（全国人大和政协）期间接受路透专访时指出，中国钢铁业面临的环保压力会越来越大，很多企业所处的地域已不容许这样的高污染高耗能企业存在，或者有些企业本身技术和管理水平不高，排放不能达标，这些钢铁企业都会被逐渐淘汰。

“关掉那些竞争力比较弱的钢铁企业需要一个过程，不会那么容易。”他亦称，钢铁企业作为劳动密集型和资金密集型企业，投入巨大，一旦关闭，劳动力的安排和投资的损失都是问题。

他并指出，尽管很多钢铁企业都希望能够尽快进行结构调整，但希望调整和能不能调整却是两个概念，他认为钢铁业的调整至少还有五年时间都不会结束。

中钢协统计显示，2013年大中型钢铁企业实现利润228.86亿元人民币，比2012年亏损相比，利润增长明显。但钢铁业2013年的销售利润率仍然处于工业行业的最低水平。

而对于石横特钢，张武宗仍然表示很有信心，“我很乐观，因为我的平均成本在社会整体平均成本之下，而且差距还非常大，去年的盈利水平还不错，我们调整得早，没有盲目的干。”

他也强调，石横特钢的负债率低，财务费用也低，成本也低，但从现在市场条件看，今年的利润不会比去年更好，能保持去年的水平就算不错，毕竟中国钢铁业的刚性成本必然是增加的，包括环保治理成本，劳动力成本等等。

**进入“综合考核”时代**

中国雾霾愈加严重，作为高耗能和高污染企业的钢铁企业很难不被大众所诟病，张武宗称，不仅是环保压力，融资问题也是中国钢铁业头上的“紧箍咒”。而现在已经到了考验钢铁企业综合实力的时候了。

“这次调整也可以套用国家主席习近平说过的话，那就是‘腾笼换鸟，凤凰涅盘’，就是要脱胎换骨，重新开始。”他称。

他解释，钢铁业面临的融资问题很严峻，而造成这个问题的原因是部分钢企效益不好，银行不愿意贷款，或者污染比较严重，政府不同意银行给他们贷款，这两个方面造成这些企业必然会被淘汰。

实际上，银行给钢铁业的贷款并非一刀切，盈利水平好的钢铁企业照样能够获得贷款。

张武宗强调，淘汰落后产能必须“慢慢来”，这会面临很复杂的问题，比如下岗职工的安置、失业、资产处置、负担的债务等，造成的经济和社会影响都很大，“淘汰落后不是简单的一句话，要有一个过程。”

而在抛弃了惟GDP论的发展模式之后，钢厂的规模不再那么重要。目前看来，产能在100万吨以下的钢企很难达到环保标准，被淘汰的几率很高，而在200-500万吨规模的中小型钢厂的竞争力却不一定差，而有些大钢厂如果产业链断了，不排除被市场淘汰的可能。

”因此，现在衡量钢铁企业已经很难凭借规模，现在是要看钢企的“产品结构、耗能水平、成本水平以及治理能力，市场开发能力”，现在是综合考核的时代。“他称。

**高价国际铁矿石不会持续太久**

张武宗亦认为，国际铁矿石供应商的垄断不会持久，现在国际矿价与中国钢铁价格的矿钢比已经从早年的12%上升到去年的27%，中国钢材每出售100元中有27元是矿价。

“中国钢铁业的利润已经被矿商榨干，而中国的钢铁产能已经基本达到峰值，矿商还在不断扩产，这种形势实在难以持久。”他称

国际大型矿商包括力拓 、必和必拓 及淡水河谷 等大型矿企，都寄望于中国钢铁需求持续成长。全球约有三分之二的海运铁矿石输往中国，中国钢铁业目前占全球总产量近五成。