香港个股：友邦保险两批高级票据定价，息率分别2.25%及4.875%

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港3月5日 - 亚太地区领先寿险商--友邦保险 周三称，公司已成功为两批分别为5亿美元高级无抵押固定利率票据定价，5年期票面息率2.25%，30年期息率4.875%。
是次发行的两批票据，为公司上月推出30亿美全球中期票据计划的其中一部分，募集资金将用于一般企业用途。
友邦保险首席财务总监锺家富（Garth Jones）表示，“我们对全球各地投资者的反应感到非常高兴，特别是144A规则投资者对我们首次在美国发行票据的认购反应，均展示友邦保险在亚太区领先的市场地位、卓越的盈利性增长财务往绩及无可比拟的财务实力。”
该公司此前公布，截至2013年11月底止年度新业务价值增长25%，按国际财务报告准则营运溢利增长16%，内涵价值权益增长10%至349亿美元。期末按香港保险公司条例计算的偿付能力充足率为433%。
友邦保险在亚太区17个市场营运，2013年财年末总资产值为1,470亿美元。
香港时间13:04，该股升1.47%，报37.9港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选