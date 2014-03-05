香港个股：友邦保险两批高级票据定价，息率分别2.25%及4.875%

路透香港3月5日 - 亚太地区领先寿险商--友邦保险 周三称，公司已成功为两批分别为5亿美元高级无抵押固定利率票据定价，5年期票面息率2.25%，30年期息率4.875%。

是次发行的两批票据，为公司上月推出30亿美全球中期票据计划的其中一部分，募集资金将用于一般企业用途。

友邦保险首席财务总监锺家富（Garth Jones）表示，“我们对全球各地投资者的反应感到非常高兴，特别是144A规则投资者对我们首次在美国发行票据的认购反应，均展示友邦保险在亚太区领先的市场地位、卓越的盈利性增长财务往绩及无可比拟的财务实力。”

该公司此前公布，截至2013年11月底止年度新业务价值增长25%，按国际财务报告准则营运溢利增长16%，内涵价值权益增长10%至349亿美元。期末按香港保险公司条例计算的偿付能力充足率为433%。

友邦保险在亚太区17个市场营运，2013年财年末总资产值为1,470亿美元。

香港时间13:04，该股升1.47%，报37.9港元。（完）