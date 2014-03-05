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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 13:47 BJT

路透基点：酷派集团上调三年期贷款利率，预计将扩大贷款规模

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港上市公司酷派集团将三年期贷款利率从较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点上调至325个基点，并预计会把贷款规模从1.25亿美元增至1.75亿美元。

这笔无担保的子弹式贷款由瑞银集团协调安排，迄今为止至少吸引到三家银行，还有数家银行目前正在进行内部审核。

早前曾报导，银行受邀分两个层级参贷：承贷3,000万美元或更多的银行可获100个基点的前端费，并获牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000-2,900万美元贷款的银行可获75个基点前端费，以及牵头行头衔。

贷款资金将用于一般经营目的。

酷派集团之前名为中国无线，致力于研发、生产和销售手机，以及地产投资。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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