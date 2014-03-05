路透基点：酷派集团上调三年期贷款利率，预计将扩大贷款规模

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港上市公司酷派集团将三年期贷款利率从较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点上调至325个基点，并预计会把贷款规模从1.25亿美元增至1.75亿美元。
这笔无担保的子弹式贷款由瑞银集团协调安排，迄今为止至少吸引到三家银行，还有数家银行目前正在进行内部审核。
早前曾报导，银行受邀分两个层级参贷：承贷3,000万美元或更多的银行可获100个基点的前端费，并获牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000-2,900万美元贷款的银行可获75个基点前端费，以及牵头行头衔。
贷款资金将用于一般经营目的。
酷派集团之前名为中国无线，致力于研发、生产和销售手机，以及地产投资。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选