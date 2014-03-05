香港股市：盘中表现迟滞，债务违约风险打压银行股下跌

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港3月5日 - 香港股市周三早盘表现迟滞，中资银行股走软，因担忧上市公司可能违约，且中国政府计划推行存款保险制度。
根据国务院总理李克强所作的政府工作报告，中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2（广义货币供应量）增速目标仍为13%左右。这三大目标和去年保持一致，也基本符合市场预期。
但是固定资产投资今年的增长目标是17.5%，低于2013年的19.6%；零售销售增长目标为14.5%，2013年为11.3%。
一些分析师原本预期成长目标仅会设为7%。交银国际首席中国策略师洪灏表示，鉴于固定资产投资增长放缓，实现7.5%的经济成长目标将更加困难。
恒生指数 小升0.2%至22,711.3点，恒生国企指数 下跌0.4%。截至中午，市场交投低迷。
处于经营困境的中国上海超日太阳能科技股份有限公司 周三公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。
交银国际的洪灏称，可能的债务违约对股市的打压要比经济成长目标的影响更大。(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选