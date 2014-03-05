香港股市：盘中表现迟滞，债务违约风险打压银行股下跌

路透香港3月5日 - 香港股市周三早盘表现迟滞，中资银行股走软，因担忧上市公司可能违约，且中国政府计划推行存款保险制度。

根据国务院总理李克强所作的政府工作报告，中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2（广义货币供应量）增速目标仍为13%左右。这三大目标和去年保持一致，也基本符合市场预期。

但是固定资产投资今年的增长目标是17.5%，低于2013年的19.6%；零售销售增长目标为14.5%，2013年为11.3%。

一些分析师原本预期成长目标仅会设为7%。交银国际首席中国策略师洪灏表示，鉴于固定资产投资增长放缓，实现7.5%的经济成长目标将更加困难。

恒生指数 小升0.2%至22,711.3点，恒生国企指数 下跌0.4%。截至中午，市场交投低迷。

处于经营困境的中国上海超日太阳能科技股份有限公司 周三公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。