澳洲股市：收在五年半高点，受助于GDP数据和俄乌紧张局势降温

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透悉尼3月5日 - 澳洲股市周三上涨0.9%，收在2008年6月以来最高位，因第四季国内生产总值(GDP)数据表现上佳，且迹象显示俄罗斯和乌克兰可能避免发生军事冲突。
澳股指标S&P/ASX 200指数 攀升46点，收于5,446.2点，是五年半高位。该指数周二上涨了0.3%。
汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国2月服务业采购经理人指数(PMI)升至51，脱离上月所及的两年半最低位50.7，确认服务业在制造业放缓的情况下依然处于回升。(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选