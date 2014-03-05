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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 13:47 BJT

澳洲股市：收在五年半高点，受助于GDP数据和俄乌紧张局势降温

路透悉尼3月5日 - 澳洲股市周三上涨0.9%，收在2008年6月以来最高位，因第四季国内生产总值(GDP)数据表现上佳，且迹象显示俄罗斯和乌克兰可能避免发生军事冲突。

澳股指标S&P/ASX 200指数 攀升46点，收于5,446.2点，是五年半高位。该指数周二上涨了0.3%。

汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国2月服务业采购经理人指数(PMI)升至51，脱离上月所及的两年半最低位50.7，确认服务业在制造业放缓的情况下依然处于回升。(完)
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