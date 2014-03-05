版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 13:48 BJT

标题新闻：印度将从4月7日开始国会选举，持续至5月12日，5月16日开始计票--选举委员会

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐