中国房地产：穆迪相信中国开发商于信托贷款的风险可控

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港3月5日 - 评级机构穆迪周三发表报告称，信托贷款是中国开发商应付收购土地的其中一个主要融资途径，但相信开发商于信托贷款违约的风险敞口可控。
报告指出，中国信托贷款市场违约将可能提升利息成本，以及令到信托贷款作为资金来源的供应收紧。在该行给予评级的中国企业，信托贷款只占到它们于2013年底未偿还债务约4%。
“因为监管限制和内地银行信贷收紧的原因，信托贷款是中国开发商购买土地的主要资金来源之一，但开发商于信托贷款违约风险敞口仍是可控的。”穆迪副总裁兼高级分析师曾启贤表示。
该行报告指出，在44家获该行评级的内地开发商中，27家（约占61%）的资产负债表中包含信托贷款，这类贷款截至去年底占它们1.3万亿元人民币负债约12%。
穆迪预测，这27家开发商中有18家的信托贷款占本身总负债10%或以上。此外，只有三家获评级的开发商在信托贷款有较大的敞口以及流动性较弱，包括合生创展 、沿海绿色家园 和恒盛地产 。
穆迪表示，至于万科 、万达商业地产 、恒大地产 和奥园地产 这几家在信托贷款有实际敞口的开发商，同时亦有较佳的融资渠道或足够的流动性应付未来12个月的再融资需要。
“不过长远而言，假如信托贷款市场不再对开发商开放，这将会减少开发商在收购土地或其他方面资金需要的融资渠道，特别是小型开发商。”曾启贤说。
就获评级的非开发商类别中国企业，穆迪报告称，大部份（70%）这类公司是国有企业或属于非周期性行业的企业，包括零售、互联网及消费品企业。这些公司有较佳的融资渠道，毋须利用成本高昂的信托贷款筹集资金。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选