中国房地产：穆迪相信中国开发商于信托贷款的风险可控

路透香港3月5日 - 评级机构穆迪周三发表报告称，信托贷款是中国开发商应付收购土地的其中一个主要融资途径，但相信开发商于信托贷款违约的风险敞口可控。

报告指出，中国信托贷款市场违约将可能提升利息成本，以及令到信托贷款作为资金来源的供应收紧。在该行给予评级的中国企业，信托贷款只占到它们于2013年底未偿还债务约4%。

“因为监管限制和内地银行信贷收紧的原因，信托贷款是中国开发商购买土地的主要资金来源之一，但开发商于信托贷款违约风险敞口仍是可控的。”穆迪副总裁兼高级分析师曾启贤表示。

该行报告指出，在44家获该行评级的内地开发商中，27家（约占61%）的资产负债表中包含信托贷款，这类贷款截至去年底占它们1.3万亿元人民币负债约12%。

穆迪预测，这27家开发商中有18家的信托贷款占本身总负债10%或以上。此外，只有三家获评级的开发商在信托贷款有较大的敞口以及流动性较弱，包括合生创展 、沿海绿色家园 和恒盛地产 。

穆迪表示，至于万科 、万达商业地产 、恒大地产 和奥园地产 这几家在信托贷款有实际敞口的开发商，同时亦有较佳的融资渠道或足够的流动性应付未来12个月的再融资需要。

“不过长远而言，假如信托贷款市场不再对开发商开放，这将会减少开发商在收购土地或其他方面资金需要的融资渠道，特别是小型开发商。”曾启贤说。