路透基点：上海实业控股寻求40亿港元再融资交易--RLPC

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，上海实业控股有限公司为旗下SIHL Finance Ltd寻求40亿港元(5.15亿美元)再融资。
这笔自行安排的交易分为20亿港元三年期和20亿港元五年期两部分，利率各较香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点和160个基点。
银行受邀参与本案，承贷4-6亿港元者，三年期部分获90个基点的前端费，五年期部分获150个基点的前端费。
所筹款项将用于为2010年11月的一笔52亿港元贷款进行再融资。该交易分为两笔26亿港元贷款，分别于今年5月和2015年11月到期。
11家银行以牵头行身份参与了2010年的交易，分别是中国农业银行、法国巴黎银行、中银香港、东亚银行、三菱东京日联银行、恒生银行、汇丰银行、中国工商银行澳门分行、瑞穗银行、三井住友银行和新加坡大华银行。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选