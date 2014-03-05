路透基点：上海实业控股寻求40亿港元再融资交易--RLPC

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，上海实业控股有限公司为旗下SIHL Finance Ltd寻求40亿港元(5.15亿美元)再融资。

这笔自行安排的交易分为20亿港元三年期和20亿港元五年期两部分，利率各较香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点和160个基点。

银行受邀参与本案，承贷4-6亿港元者，三年期部分获90个基点的前端费，五年期部分获150个基点的前端费。

所筹款项将用于为2010年11月的一笔52亿港元贷款进行再融资。该交易分为两笔26亿港元贷款，分别于今年5月和2015年11月到期。

11家银行以牵头行身份参与了2010年的交易，分别是中国农业银行、法国巴黎银行、中银香港、东亚银行、三菱东京日联银行、恒生银行、汇丰银行、中国工商银行澳门分行、瑞穗银行、三井住友银行和新加坡大华银行。(完)