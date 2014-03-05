版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 14:11 BJT

韩国股市：创近两周最大单日涨幅，乌克兰紧张趋势缓解

路透首尔3月5日 - 周三韩国股市录得近两周来最大单日涨幅，因关于乌克兰发生军事冲突的担忧减弱，且中国今年维持7.5%的增长目标。

韩国综合股价指数 收高0.9%，报1,971.24点，此前连跌两日，创2月21日以来最大单日涨幅。

外资净买入150亿韩元(1,400万美元)股票，此前两日为净卖出。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐