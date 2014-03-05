《焦点》中国债市违约靴子终落地，信用债市场生态将深化调整

* 中国超日债公告无法按期全额付息

* 宣告国内债券市场出现首例实质性违约

* 但应仅属个案，触发系统性风险发生可能性不大

* 债券市场风险定价及资源配置将更趋高效成熟

* 信用债市场上，低评级信用债尤其民企产业债将长期利空

采写 路透中文新闻部； 撰写 丁淑琴

路透上海3月5日 - 历经多年“狼来了”的讨论后，中国超日债 一纸公告称无法按期全额付息，宣告中国债券市场首例实质性违约"靴子"落地。

此事件显示监管层有意改变市场对政府兜底的隐性依赖，促进更市场化的风险定价体系形成，整体债券市场的风险定价和资源配置会朝更高效方向发展，而此过程中，政府也会注意守住底线，约束触发系统性风险发生的可能。

在一二级现券市场上投资者的风险偏好不可避免将回落，利好无风险利率债，但更为深远的影响将体现在信用债市场，信用风险担忧重燃，信用利差需要向上重估，低等级信用债，尤其是民营产业债将长期利空，而体制内的城投债及拥有国有企业背景的信用债受到的影响料偏弱。

“这一事件是近年来中国实质性违约的第一例，具有里程碑式的意义，标志着中国债券市场走向成熟...2014年是中国债券市场的‘风险元年’。”宏源证券固定收益部研究总监邓海清称。

处于经营困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 周二晚公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。

超日太阳常务副总裁陶然并对路透表示，已不指望从金融机构和地方政府处取得支持，目前主要的工作就是变卖海外的部分电站项目，正在积极地协商，“但部分机构出价太低了...目前公司经营仍然比较困难，扭亏不是短时之事。”

但此次违约事件应属个案，国信证券宏观分析师钟正生称，不必担心此单违约会形成多米诺骨牌效应，蔓延成系统性风险事件，央行誓守不发生系统性和区域性风险的底线，政府或显性或隐性的担保无处不在，政府维稳增长的底线思维仍未动摇。

此前债市虽出现过发行人无法偿还本金的情况，但均集中在有担保的中小企业集合债，最后都由担保人承担代偿责任，而包括不能按时全额付息在内的违约尚未有过。

**优胜劣汰，自然法则更有效**

当下中国经济增长动能偏弱，债市却爆出第一例实质性违约，部分机构担忧经济将面临更大压力。但亦有市场人士称无需过份忧虑超日违约的影响，且从长远讲打破零违约将更有利于经济转型。

海通证券宏观研究员姜超指出，避险情绪影响机构投资者行为，意味着银行信贷和投资将更重视安全，大类资产中风险相对较高的非标类资产将面临收缩，从而影响社会融资总量，加剧当前经济下行压力。

但钟正生认为，不宜高估超日债的违约对实体经济的冲击，在宏观经济转弱背景下，信用风险或迟或早不可避免地是要释放的，但只要流动性不出现系统性收缩，对实体经济的冲击就不会明显。

而从债市发展途径来看，姜超指出，只有引爆信用事件，才能奖优汰劣，促进债市的长远健康发展，只有融资利率有效，才能真正促进中国经济转型。

*ST超日称，2011年公司债券第二期利息原定付息日为周五(3月7日)，利息金额共计8,980万元人民币。截至目前公司付息资金仅落实400万元，因此，11超日债 本期利息将无法于原定付息日按期全额支付。

11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元人民币，票面利率8.98%，期限五年，并在第三年末附投资者选择权(3+2)；首次付息日为2013年3月7日，尽管当时公司已面临很大偿债压力，但还是在最后关头按时付息。

根据深圳证交所相关规定，债券付息两个交易日前，发行人应发布是否能够按时支付利息的公告，公司须于3月5日前发布是否能够按时支付债券首次利息的公告。

**低等级民营产业债长期利空**

此次违约事件倒逼债券市场信用利差扩大应是大概率事件，有交易员指出，中期看利好国债和高等级信用债等安全资产，但短期看，债市或均受流动性冲击及获利回吐等负面影响，利率债或高评级信用债收益率也将上行，但幅度应会小于AA等级及以下的低评级品种，从而扩大二者利差。

周三早盘现券二级市场对违约事件反应不算敏感，利率债收益率先跌后升，高评级信用品种收益率略走低，低评级信用品种成交则不多。

而下一个违约事件将出现在何时？国信证券报告认为，现存高收益债中还本或回售时间最近的是华锐风电公司债 ，2014年12月27日回售期，该债券目前违约风险也非常大。

11华锐01周三午后跌0.74元或0.84%，报87.46元，对应收益率逾24%。

市场更为担忧的是一级发行市场所受冲击。

“估计对一级的发行影响更大。我们最近就在发民企，根本没人看。”北京一券商交易员称。

邓海清也表示，产业债风险高过城投债，中小企业风险高过大企业，民营企业风险高于国有企业，信用风险的高发区可能是产能过剩的行业，及高收益率的信托，城投债实质性违约的可能性较低，但是信用事件难以避免，例如借新还旧出现断档等。

姜超坦言，此次事件必定对低等级民营产业债明显利空，而且影响深远。

而对投资者而言，一个新的时代或将来临。“就像以前做股票看K线一般，债券资产管理进入了一个新的时代，做债比胆大的时代过去了。”一私募债券基金总经理感叹。

*ST超日上周五公布业绩快报显示，去年公司仍大幅亏损13.31亿元，虽较2012年有所减亏，但营业总收入大减近六成，经营情况仍不容乐观。