《中国债市每日综述》首单违约加大现券波动，利率债向好势头昙花一现

* 超日债无法按期全额付息，成首单实质违约

* 利率债收益率先跌后反弹，对后市看法谨慎主导

* 续招标七年国债结果好于预期，配置需求仍在

* 关注明日公开市场操作，可能对资金面的影响

路透上海3月5日 - 在超日债无法按期全额付息，成为首单实质违约后，中国银行间债市周三现券波动加大，其中本应受益于风险偏好降低的利率债，收益率曾一度明显下行。不过因对资金面看法仍谨慎，以及供给压力大等原因，随后逐步抹平跌幅，最后较上日并有所上涨。

信用债方面，高评级品种走势与利率债相似，收益率也是先跌后回升；而受违约影响最直接的低评级信用债，收益率上行压力更大，唯成交十分稀少。

上海一银行交易员称，在早盘现券收益率短暂的下行之后，抛压很快卷土重来，“大家都在跑路，早上的时候一度比昨天收盘跌了10bp以上，现在全都回来了。10年国债比昨天收盘还高了两个点。”

中国超日债周二晚宣布，无法按期全额付息，成为债市首个实质违约事件。刚性兑付壁垒的打破，可能引爆信用风险担忧，尤其民营企业所发债券将是重灾区，风险偏好续降，低评级债券恐遭抛售，与利率债及高评级信用品种利差将扩大。

上海另一银行交易员则表示，与相对稳定的国债相比，政策性金融债收益率反弹更为明显。这或影响明日多期政策性金融债的一级表现。

剩余期约9.47年的固息国债130018券最新成交价对应收益率 在4.50%，上日尾盘为4.48%。

利率互换市场上，今日倒维持着一贯的上涨走势，且涨幅进一步加剧。交易员称，虽然银行间资金面仍旧较为宽裕，但今日七天回购利率涨幅较为明显，市场对央行回笼资金的谨慎预期有所强化，带动IRS涨幅扩大，机构多关注明日公开市场操作。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 周三延续跌势，收报92.506元，较上日结算价下跌0.104元，或0.11%。

**一级市场国债发行略好，信用产品承压**

与二级市场波动加大对应，今日一级市场利率债和信用债表现有所分化。其中财政部上午续招标的七年期国债，因受仍存在的配置需求支撑，中标收益率低于预期。

而信用债方面，交易员透露，已消失多日的以利率区间上限定价现象，今日重新出现，实质违约的影响，在信用债一级市场，表现更为明显。

另外，遂宁川中经济技术开发总公司稍早公告称，将推迟其10亿元人民币企业债发行，因超日债无法按期支付全部利息，债券市场引发严重动荡；此亦为因超日违约事件影响发行的首家公司。

财政部上午续招标发行的280亿元人民币七年期国债，发行价格101.22元。业内人士透露，该期债对应的中标收益率为4.3386%，边际中标收益率为4.3940%，投标倍数1.93倍。

除国开行和农发行明日将招标发行总量不超过200亿元的三期债外，进出口行周五还将发行总量不超过220亿元的三期固息债。

**隔夜回购持稳，七天续涨**

银行间资金市场周三隔夜质押式回购利率 持稳。市场人士指出，由于外汇占款流入带动人民币存款同步增加，今日是月初存款准备金例行调整日，面临一定的补缴压力，但整体并未撼动场内流动性宽松格局。

而七天期质押式回购利率今日仍领涨，主要受较高开盘价影响；“资金面还是比较宽松的，21天期以内供给都比较充足，减点出的挺多的。”华东一商业银行交易员称。

她表示，初略估计今日有1,500-2,000亿存款准备金补缴，但目前市况显示，未对资金面有太大影响。

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0668 2.0677 -0.09

七天 3.7765 3.5036 +27.29

14天 3.7402 3.7201 +2.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.6250 1.3950 +23.00

七天 2.5050 2.9400 -43.50

14天 3.0150 3.1300 -11.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0970 2.1600 -6.30

七天 3.8100 3.5300 +28.00

14天 3.8100 3.8000 +1.00

Shibor

其中:隔夜 2.0900 2.0830 +0.70

七天 3.7980 3.5135 +28.45

三个月 5.5105 5.5150 -0.45