更新版 1-中国能源：中国石油集团将搭建六大平台引入民间投资

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透北京3月5日 - 中国石油天然气集团公司(CNPC)董事长周吉平周三表示，该公司计划搭建六大商业平台来引入民间投资。两周前其同业对手中国石化 向非国有合作伙伴开放了零售油品业务。
中国政府正推动能源与电信等领域的大型国有企业引入非国有投资，以提高效率。
周吉平表示，中国石油集团将争取获得民间投资，合作修建输油管道、开发非传统油气资源以及兴建石油精炼与化工综合企业。
周吉平在北京参加人大会议的间隙对记者称，该公司的海外勘探和生产业务，以及金融业务也将向民间投资开放。不过他没有透露该公司准备引入多大比例的民间资本，称此类决定须由董事会决定。
中国石油集团的亚洲最大油气生产商--中石油 的母公司。
周吉平指出，投资输油管道可以面向在建项目，也可以是新规划的项目。非传统资源投资可能涵盖页岩气、煤层气和致密地层天然气。
亚洲最大的石油精炼商--中石化上个月表示，计划面向民间资本出售旗下零售油品业务最多30%的权益。这是该公司数十亿美元重组计划的一部分，旨在提高其下游业务的价值。(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选