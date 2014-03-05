更新版 1-中国能源：中国石油集团将搭建六大平台引入民间投资

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路透北京3月5日 - 中国石油天然气集团公司(CNPC)董事长周吉平周三表示，该公司计划搭建六大商业平台来引入民间投资。两周前其同业对手中国石化 向非国有合作伙伴开放了零售油品业务。

中国政府正推动能源与电信等领域的大型国有企业引入非国有投资，以提高效率。

周吉平表示，中国石油集团将争取获得民间投资，合作修建输油管道、开发非传统油气资源以及兴建石油精炼与化工综合企业。

周吉平在北京参加人大会议的间隙对记者称，该公司的海外勘探和生产业务，以及金融业务也将向民间投资开放。不过他没有透露该公司准备引入多大比例的民间资本，称此类决定须由董事会决定。

中国石油集团的亚洲最大油气生产商--中石油 的母公司。

周吉平指出，投资输油管道可以面向在建项目，也可以是新规划的项目。非传统资源投资可能涵盖页岩气、煤层气和致密地层天然气。