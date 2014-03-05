欧股业绩：阿迪达斯预警今年获利，称新兴市场货币贬值引发风险

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透德国HERZOGENAURACH3月5日 - 德国运动品牌阿迪达斯(Adidas) 周三发出盈利预警，称即便足球世界杯会提振营收，但俄罗斯卢布等新兴市场货币下跌，会严重冲击今年业绩。
这家全球第二大运动服饰企业公布第四节营收增长3.3%至34.8亿欧元(47.8亿美元)，路透调查分析师预估为34亿欧元。
展望2014年，阿迪达斯预计世界杯、新兴市场业务以及零售业务扩张将提振营收，但俄罗斯和阿根廷等国家货币走软以及劳工成本上扬会产生负面影响。(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选