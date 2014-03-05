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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 14:54 BJT

欧股业绩：阿迪达斯预警今年获利，称新兴市场货币贬值引发风险

路透德国HERZOGENAURACH3月5日 - 德国运动品牌阿迪达斯(Adidas) 周三发出盈利预警，称即便足球世界杯会提振营收，但俄罗斯卢布等新兴市场货币下跌，会严重冲击今年业绩。

这家全球第二大运动服饰企业公布第四节营收增长3.3%至34.8亿欧元(47.8亿美元)，路透调查分析师预估为34亿欧元。

展望2014年，阿迪达斯预计世界杯、新兴市场业务以及零售业务扩张将提振营收，但俄罗斯和阿根廷等国家货币走软以及劳工成本上扬会产生负面影响。(完)
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