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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 15:01 BJT

全球商品：马来西亚棕榈油价格今年年中前料不超过3,000马币--分析师

路透吉隆坡3月5日 - 顶级行业分析师James Fry周三称，马来西亚毛棕榈油期货在今年中期前可能不超过每吨3,000马币(林吉特)，因近期价格扬升促使买家转购其他食用油。

“如果棕榈油价格过于‘贪婪’，我们将看到更多进口商转购葵花油、大豆油和菜籽油，”James Fry在吉隆坡为期三日的行业会议最后一日表示。

他目前预计，年中前印尼棕榈油库存的下降速度将快于正常水平，因东南亚遭遇干旱天气损及产量。Fry之前估计库存到2月将降至180万吨。

他补充道，马来西亚库存到6月料降至150万吨以下。(完)

(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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