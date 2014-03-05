全球商品：马来西亚棕榈油价格今年年中前料不超过3,000马币--分析师

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透吉隆坡3月5日 - 顶级行业分析师James Fry周三称，马来西亚毛棕榈油期货在今年中期前可能不超过每吨3,000马币(林吉特)，因近期价格扬升促使买家转购其他食用油。
“如果棕榈油价格过于‘贪婪’，我们将看到更多进口商转购葵花油、大豆油和菜籽油，”James Fry在吉隆坡为期三日的行业会议最后一日表示。
他目前预计，年中前印尼棕榈油库存的下降速度将快于正常水平，因东南亚遭遇干旱天气损及产量。Fry之前估计库存到2月将降至180万吨。
他补充道，马来西亚库存到6月料降至150万吨以下。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选