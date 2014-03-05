台湾债市：公债殖利率收高，乌克兰危机似有缓和迹象

* 随美债殖利率弹升，乌克兰危机似有缓解 * 五年与10年券纷纷泡水，持券信心受影响 * CPI偏低令今年升息不易，逢高仍有接手意愿 路透台北3月5日 - 台湾主要公债殖利率周三收高。交易员表示，因乌克兰危机似有缓 和迹象，资金重回风险性资产怀抱，令台债殖利率跟随美债弹升。 他们指出，近期台债气氛略为偏空，无论五年券103/4 还是10年券103/6A 03106=TWO的殖利率均已高于得标利率，持券者因筹码纷纷泡水而面临压力。不过乌克兰紧 张局势尚未落幕，且买盘承接意愿仍高，短期殖利率还是不排除在区间整理格局。 “五年与10年券都泡水了，偏空气氛还会持续一、两天。”一位证券商交易主管说。 五年券103/4得标利率为1.08%;10年券103/6得标利率为1.583%。 另一证券商交易员则称，虽然债市短线气氛不佳，但不少投资买盘仍在等待逢高承接的 机会。预料五年券弹逾1.12%就会见到买盘接手，10年券也弹不过1.65%。 央行今日虽第二个月标售1,200亿台币的364天期定存单，不过得标利率却仍低于预期。 一券商交易员表示，这显示市场资金仍相当充裕。交易商间也普遍认为，央行将364天 期标售额度维持在1,200亿台币的主要原因，是为了降低发行成本。对收回市场过多的流动 性而言，仍属杯水车薪。 台湾央行周三公布，1,200亿台币的364天期存单标售加权平均得标利率为0.557%，低于 市场预期的0.572%。 交易商也提及，今早公布的2月消费者物价指数(CPI)较上年同期不升反跌，此或许与农 历春节因素有关。应留意物价的后续变化，若市场对通货紧缩产生预期，债市殖利率反而有 进一步走低的可能。 一证券商交易员即称，CPI仍未达到主计总处预估的水准，这代表消费信心偏低，在实 质利率仍为正的状态下，今年难见央行有升息机会。 台湾主计总处公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.05%，低于路透调查的 升0.2%，创去年8月以来低位，当时为下跌0.78%。 市场预估，明日五年券103/4主交投区间看在1.10-1.15%；10年券103/6主要交易区则估 在1.60-1.65%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +1.27 1.1165 1.1132-1.1200 102.0 10 103/6 +0.91 1.6081 1.6025-1.6125 64.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 周三：美联储发表经济褐皮书、英国央行货币政策会议(至6日)、加拿大央行宣布政策 利率、英国及德国2月Markit服务业和综合PMI、欧元区第四季GDP修正值。 周四：美国一周初请失业金数据、美国第四季非农生産率修正值、美国1月耐久财订单 修正值、美国2月Challenger企业计划裁员人数、英国央行宣布利率决议和量化宽松决定、 欧洲央行会议后宣布利率决议、美联储副主席杜德利出席一研讨会、费城联储总裁普洛瑟就 “经济和货币前景”发表演讲、法国第四季失业率、德国1月工业订单、澳洲1月零售销售、 澳洲1月进出口和贸易收支。 周五：美国2月非农就业数据、加拿大2月就业数据、美国1月国际贸易收支、德国1月工 业生産、日本1月同步指标和领先指标。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.6081 5 103/4 1.1165 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)