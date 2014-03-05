路透基点：中国民生金融租赁寻求2.1亿美元10年期联贷--RLPC

承贷5,000万美元或以上的银行，可获得约285.3个基点的综合收益，其中包含100个基点的承诺费。承贷3,000-4,900万美元或以上的银行，可获得283.8个基点的综合收益，其中包含90个基点的承诺费。承贷2,000-2,900万美元或以上的银行，可获得281个基点的综合收益，其中包含75个基点的承诺费。