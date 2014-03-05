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债券 | 2014年 3月 5日 星期三 15:12 BJT

路透基点：中国民生金融租赁寻求2.1亿美元10年期联贷--RLPC

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国民生金融租赁股份有限公司正在海外市场寻求2.1亿美元10年期融资，用于购买三架空客A330客机。

法国巴黎银行和国泰世华银行(新加坡)担任主办行和簿记行。本月稍早该项融资进入全球联贷阶段。

此项贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点，平均期限约为6.5年。

承贷5,000万美元或以上的银行，可获得约285.3个基点的综合收益，其中包含100个基点的承诺费。承贷3,000-4,900万美元或以上的银行，可获得283.8个基点的综合收益，其中包含90个基点的承诺费。承贷2,000-2,900万美元或以上的银行，可获得281个基点的综合收益，其中包含75个基点的承诺费。

预计3月末完成此次的联贷。

该项贷款由所购飞机担保，款项通过在海外设立的特殊目的公司借入。

消息人士称，所购飞机将租赁给台湾一家航空公司。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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