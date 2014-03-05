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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 15:16 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元下滑

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* 欧元/美元下滑0.11%，澳元/美元升0.09%，美元/日圆下滑0.06%，美元/离岸人民币持平

* 日经指数上涨1.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.46%，沪综指跌0.88%，美国10年期公债收益率报2.6905%

* 《焦点》中国维持偏积极增长目标，防金融和地方债务风险是重点

* 印度4月17日启动国会大选

* 中国个股：*ST超日称公司债第二期利息无法全额支付，债券刚性兑付终结

(完)
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