欧洲个股：家乐福今年将增加资本支出，去年营业利润增长超预期

路透巴黎3月5日 - 全球第二大零售商--家乐福(Carrefour) 表示，今年将增加资本支出，强调其重振欧洲大卖场并在中国和巴西等新兴市场扩张的承诺。

家乐福还将2013年股息提高7%至每股0.62欧元，此前公布的营业利润增长5.3%，略高于分析师预估。

这样的业绩显示重整计划开始奏效之际，虽然西班牙、意大利和亚洲业务仍较疲弱，但法国核心业务获利情况大为改观，而且拉美地区增长稳健。

家乐福表示，今年将投资24-25亿欧元用于更新和扩张店面，超过分析师预估的22亿欧元。去年投资额为22亿欧元。

家乐福公布2013年营业利润增至22.38亿欧元，略高于汤森路透I/B/E/S调查预估均值的22.24亿欧元。