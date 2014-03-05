欧洲个股：家乐福今年将增加资本支出，去年营业利润增长超预期

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透巴黎3月5日 - 全球第二大零售商--家乐福(Carrefour) 表示，今年将增加资本支出，强调其重振欧洲大卖场并在中国和巴西等新兴市场扩张的承诺。
家乐福还将2013年股息提高7%至每股0.62欧元，此前公布的营业利润增长5.3%，略高于分析师预估。
这样的业绩显示重整计划开始奏效之际，虽然西班牙、意大利和亚洲业务仍较疲弱，但法国核心业务获利情况大为改观，而且拉美地区增长稳健。
家乐福表示，今年将投资24-25亿欧元用于更新和扩张店面，超过分析师预估的22亿欧元。去年投资额为22亿欧元。
家乐福公布2013年营业利润增至22.38亿欧元，略高于汤森路透I/B/E/S调查预估均值的22.24亿欧元。
家乐福称截至2013年底，净债务减少了2.03亿欧元，降至41.2亿欧元。家乐福一直在把非核心资产变现，以此来守住西欧、中国和巴西等关键市场的地位并强化财务状况。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选