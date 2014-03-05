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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 17:20 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期受客盘结汇推动大幅收高，交投偏淡加剧波幅

* 中间价小幅贬值
    * 央行干预迹象减退，客盘结汇增加
    * 交投偏淡令波幅加剧
    * 升值预期未明显升温，短线料延续震荡

 (新增午后市况变化及收盘价)
    路透北京3月5日 - 人民币兑美元即期 周三大幅收高，盘中涨幅一度超过250
个点子，在央行干预盘减退的同时，客盘结汇明显增加，而市场交投偏淡亦令波动加剧。交
易员表示，今日的走势主要由市场主导，汇价短线仍将呈现双向波动，但波幅会偏大。
    
    尽管今日人民币即期收盘几乎全数扳回了上周五的巨大跌势，但交易人士表示，升值预
期并没有因此出现大幅升温，市场心态依然相对谨慎。
    
    “上周大跌后市场都比较谨慎，盘面比较薄一点，波动就明显增大了，今天的走势没什
么特别的原因，还是以市场主导吧。”国内一家股份行的交易员表示。
    
    他并称，最近一段时间人民币料将保持双向波动偏大的格局，特别是日内，两会（全国
人大和政协会议）期间不会出现明显的趋势性走势。
    
    另一位城商行交易员也表示，在经济面和政策面都没有变化的背景下，即期短线仍将以
震荡为主。只不过当前震荡幅度较大，买卖双方都不太敢持仓。
    
    备受关注的中国全国人大会议周三开幕。国务院总理李克强在政府工作报告中指出，要
保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，扩大汇率双向浮动区间，推进人民币资本项
目可兑换。 
    
    交易员表示，总理的报告发出了明确的政策信号，今年的汇率波动区间估计将进一步放
宽至2%左右，而双向波动的特征也将更趋明显。
    
    全球汇市方面，日圆兑美元周三持稳，上日曾因避险需求减退而大幅下跌，此前俄罗斯
总统普京言论让乌克兰发生战事的概率降低。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
    
 在岸市场人民币兑美元                          今日          上日       升贬
                 即期成交价格                6.1282         6.1430      0.24%
                       中间价                6.1257         6.1236     -0.03%
                 成交额                     161亿美元                     
                                                                          
               日内相对于中间价最大波幅  -0.40% (上限±1%    日高       日低
                                                )                     
                     日内波动幅度(pips)        326          6.1179     6.1505 
                 2013年来即期升贬值幅度       -1.21%                           
   1年期美元/人民币掉期升水                    100                        
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间17:07                  今日           上日        
                  1年期NDF                  6.1625/50       6.1575        
                          CNH即期           6.1231/51       6.1301        
 (完)

 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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