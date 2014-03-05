全球金市：金价基本持稳，因避险买盘需求降温且股市上扬

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
香港Wing Fung Financial Group的调研主管Mark To称，“黄金当前对地缘政治紧张非常敏感，这不一定是好现象，因为当乌克兰局势变化时，资金流动可能快速变化。”
“考虑到今年价格上涨幅度，一定程度的回撤可能性很大，但是短期而言金价受新闻消息影响。”
0730 GMT，现货金 近持平，报每盎司1,335美元。周二俄罗斯总统普京的讲话，打压金价下跌1.2%。
撇开乌克兰，投资者还关注定于周三公布的美国民间就业数据和服务业成长数据。
春节过后，亚洲黄金实货需求下滑，因金价上涨使得希望廉价吸货的买家退而观望。
----------------------0730GMT------------------------------
价格 变动 涨跌%
现货金 1335 0.5 0.04
现货银 21.16 0.02 0.09
现货铂金 1457.25 1.65 0.11
现货钯金 769.5 10.2 1.34
COMEX期金 1335 -2.9 -0.22
COMEX期银 21.22 -0.002 -0.01
汇率
欧元/美元 1.3731
美元/日圆 80.156
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 石冠兰/田建华; 审校 高琦/李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选