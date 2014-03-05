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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 15:55 BJT

全球金市：金价基本持稳，因避险买盘需求降温且股市上扬

香港Wing Fung Financial Group的调研主管Mark To称，“黄金当前对地缘政治紧张非常敏感，这不一定是好现象，因为当乌克兰局势变化时，资金流动可能快速变化。”

“考虑到今年价格上涨幅度，一定程度的回撤可能性很大，但是短期而言金价受新闻消息影响。”

0730 GMT，现货金 近持平，报每盎司1,335美元。周二俄罗斯总统普京的讲话，打压金价下跌1.2%。

撇开乌克兰，投资者还关注定于周三公布的美国民间就业数据和服务业成长数据。

春节过后，亚洲黄金实货需求下滑，因金价上涨使得希望廉价吸货的买家退而观望。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1335 0.5 0.04

现货银 21.16 0.02 0.09

现货铂金 1457.25 1.65 0.11

现货钯金 769.5 10.2 1.34

COMEX期金 1335 -2.9 -0.22

COMEX期银 21.22 -0.002 -0.01

汇率

欧元/美元 1.3731

美元/日圆 80.156

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 石冠兰/田建华; 审校 高琦/李春喜)
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