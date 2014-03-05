《中国新债》国开行拟下周四在交易所招标续发不超80亿元金融债--消息

路透上海3月5日 - 两位消息人士周三对路透表示，中国国家开发银行 拟下周四(13日)在上海证券交易所招标续发行两期固息金融债，总量不超过80亿元人民币，含两年和五年两个品种，为今年首批。

其中一位消息人士表示，此两期债券是针对去年国开行在交易所发行的首两只金融债018001 和018002 的续发行，招标结束后，发行人将根据发行情况，追加发行总量不超过20亿元的债券。

路透暂未能联络到国开行对此消息予以置评。

2013年底国开行首开先河，在交易所试点发行政策性金融债，当时两期债中标利率均高于市场预期，并接近或落于招标区间上限。业内人士分析指出，在交易所发行的国开债仅能在交易所托管及流通，也意味着不能在银行间做回购质押，均压制了参与配置的积极性。