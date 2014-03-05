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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 15:45 BJT

全球金融：日本政府各部门处理比特币问题时将密切联系--官员

路透东京3月5日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，日本相关的部门在与比特币的有关问题上将会彼此密切联系。

他没有进一步详细阐述。

消息人士称，日本本周将澄清对比特币的法律处理方式，包括周五将决定现有法律将如何对待比特币。这是日本政府正采取措施加强比特币监管的首个迹象。(完)
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