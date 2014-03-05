埃及国防部长塞西暗示将竞选总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗3月4日 - 埃及官方媒体中东通讯社报道，埃及武装部队司令塞西（Abdel Fattah al-Sisi）周二暗示他将竞选总统，称他不能忽视“大多数”埃及人的要求。

塞西去年7月迫使埃及首个自由选举出的总统穆尔西下台。他表示未来几天其竞选资格料进入“正式程序”。

中东通讯社援引塞西在开罗军事学院毕业典礼上的话报道称，他无法“拒绝大多数埃及人要求他竞选总统的呼吁”。

塞西数月来一直不肯表露态度，但他此次讲话明显暗示他会竞选总统，并料能取得大胜。

大多数埃及人认为塞西是能够结束政治动荡的决定性人物。

塞西曾任埃及前总统穆巴拉克的军事情报负责人，现任国防部长，在埃及非常受欢迎，他的肖像出现在T恤衫、海报甚至巧克力上。（完）