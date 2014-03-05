乌克兰危机或影响日本改善与俄罗斯的关系

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京3月4日（记者 Aaron Sheldrick） - 俄罗斯出兵乌克兰给日本敲响了警钟，日本官员担忧西方盟国对俄罗斯实施经济制裁可能影响日本改善与俄罗斯关系的努力。
尽管美国总统奥巴马和其他七国集团领导人加强了对俄实施经济制裁或其他措施的言论，日本官员称日俄关系仍保持正常。
日本经济产业大臣茂木敏充周二表示，日俄之间的经济和资源外交方向没有改变。
一名外交消息人士指出，实际上日本官员“被震惊了”，“日本政府很痛苦”。
“如果西方国家联合采取经济制裁之类的行动，我们可能受到影响。”一家参与俄罗斯能源行业的日本企业高管说道。
“目前我们不知道会发生什么，但我担心能源行业往往会吸引很多注意力。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选