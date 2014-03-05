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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 16:10 BJT

金属期市：基本金属劲扬，因乌克兰紧张局势缓解

伦敦金属交易所(LME)期铜价格升至一周高位，期锌则触及一年高点，期镍亦攀升至九个月最高。LME期铅上涨逾1%。

不过由于头号买家中国在春节假期后的需求恢复仍缓慢，市场人士不禁质疑价格涨势将有多快。

LME三个月期铜 在0723GMT时微升0.15%至每吨7,060美元，上日上涨1.2%。期铜今日稍早一度触及每吨7,085.75美元，为2月26日以来最高，自上周所及7,000美元下方的三个月低点反弹。

上海期交所主力5月期铜合约 扬升1.17%至每吨49,380元人民币(8,000美元)。

在其他金属中，LME期镍 上扬至九个月高点15,286美元，受助于投机性布仓，以及印尼今年稍早的矿石出口禁令导致供应减少。

LME期锌 触及每吨2,143.50美元的去年2月以来高位，本月已上扬近3.5%。

上海期锌 攀升1.2%至六周高位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译:石冠兰/徐文焰 审校:杜明霞/于春红)
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