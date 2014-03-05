金属期市：基本金属劲扬，因乌克兰紧张局势缓解

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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伦敦金属交易所(LME)期铜价格升至一周高位，期锌则触及一年高点，期镍亦攀升至九个月最高。LME期铅上涨逾1%。
不过由于头号买家中国在春节假期后的需求恢复仍缓慢，市场人士不禁质疑价格涨势将有多快。
LME三个月期铜 在0723GMT时微升0.15%至每吨7,060美元，上日上涨1.2%。期铜今日稍早一度触及每吨7,085.75美元，为2月26日以来最高，自上周所及7,000美元下方的三个月低点反弹。
上海期交所主力5月期铜合约 扬升1.17%至每吨49,380元人民币(8,000美元)。
在其他金属中，LME期镍 上扬至九个月高点15,286美元，受助于投机性布仓，以及印尼今年稍早的矿石出口禁令导致供应减少。
LME期锌 触及每吨2,143.50美元的去年2月以来高位，本月已上扬近3.5%。
上海期锌 攀升1.2%至六周高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译:石冠兰/徐文焰 审校:杜明霞/于春红)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选