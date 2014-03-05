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中国汇市 | 2014年 3月 5日 星期三 16:14 BJT

中国汇市：人民币兑美元即期午盘大涨逾250点，尽数扳回上周五跌幅

路透上海3月5日 - 人民币兑美元即期 周三午盘尾段一度大涨逾250个点子，高见6.1179，完全收复上周五的巨大跌幅。

截至北京时间16:06,人民币兑美元即期涨幅缩窄至195个点子，报6.1235。

今日人民币兑美元中间价 为6.1257元，上日中间价为6.1236元。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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