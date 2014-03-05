中国货币市场：兴业银行六个月存单认购未达计划规模，为推出以来首次

路透上海3月5日 - 中国兴业银行 周三公告称，下午招标的六个月期同业存单，实际认购未达到30亿元人民币的预计发行量，最终中标量为19.4亿元。这种情况为去年底同业存单业务正式推出以来首次出现。

刊登在中国货币网的发行情况显示，该行今日招标的同业存单为今年第五期，计划发行量30亿元，实际认购19.4亿元，发行价格为97.303元，参考收益率持平于周一相同期限的5.50%。

不过根据发行公告，是次存单设定的最低发行量为5亿元，这意味着即使未达到预定的30亿元计划发行量，也属成功发行。

今年以来，已有八家银行公布2014年同业存单发行计划，总规模为7,100亿元。兴业银行全年额度为1,000亿元。包括今日，兴业银行共发行五期同业存单，总计139.4亿元，而其他银行均未开始发行。

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

业务启动后，工行 、农行 、中行 、建行 四大行和国开行 首批成功试点发行，总额190亿元。随后交行 、招行 、中信银行 、浦发银行 和兴业银行完成了第二批发行，总规模150亿元。(完)

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