中国货币市场：兴业银行六个月存单认购未达计划规模，为推出以来首次

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透上海3月5日 - 中国兴业银行 周三公告称，下午招标的六个月期同业存单，实际认购未达到30亿元人民币的预计发行量，最终中标量为19.4亿元。这种情况为去年底同业存单业务正式推出以来首次出现。
刊登在中国货币网的发行情况显示，该行今日招标的同业存单为今年第五期，计划发行量30亿元，实际认购19.4亿元，发行价格为97.303元，参考收益率持平于周一相同期限的5.50%。
不过根据发行公告，是次存单设定的最低发行量为5亿元，这意味着即使未达到预定的30亿元计划发行量，也属成功发行。
今年以来，已有八家银行公布2014年同业存单发行计划，总规模为7,100亿元。兴业银行全年额度为1,000亿元。包括今日，兴业银行共发行五期同业存单，总计139.4亿元，而其他银行均未开始发行。
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。
业务启动后，工行 、农行 、中行 、建行 四大行和国开行 首批成功试点发行，总额190亿元。随后交行 、招行 、中信银行 、浦发银行 和兴业银行完成了第二批发行，总规模150亿元。(完)
参看细节，请点选中国货币网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选