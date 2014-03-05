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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 17:03 BJT

台湾汇市：台币量缩微幅收升，后市不明交易盘退场观望

* 台币转收升，但重陷整理
    * 盘面以实质抛补为主
    * 明日台币实质交易料在30.270-30.310

    路透台北3月5日 - 台币兑美元 周三结束此前连三日贬势，转为微幅收升至一
周高位。国际动荡因素有所缓和助益台币走高，但周五即将公布美国非农数据，让本地汇市
交易盘转为退场观望，由实质抛补带动的量能不高，台币价位陷入整理。
    
    汇银人士指出，欧洲央行明日将宣布利率决议，美国非农就业数据也公布在即，中国的
两会还在进行中，国际上不确定性不少，不仅台币波动度不高，主要货币也苦无方向，场上
缺乏交投意愿。加上进出口商在此价位均不急于进场，盘面交投量能明显萎缩。
    
    〞所有的因素都让台币就僵在这里，就是一个实质抛补盘。〞一位本地银行交易员说。
    
    今日台币收盘价30.352为一周高位，前高为2月26日收报30.350。主要交易市场--台北
外汇经纪公司的单日成交量萎缩至仅有4.43亿美元。
    
    交易员指出，在近期人民币呈现剧烈波动后，市场密切留意两会期间官方对人民币汇率
政策的相关表述。由于台湾对大陆的贸易依存度约有五成，将使得台币走向多少受人民币影
响。在此前一波贬值后，在岸人民币今日尾盘一度大升逾250个基点。
        
    此外，台股 表现亦将影响外资资金动向。交易员认为，如果股市动能维持，预
期外资仍有机会见到小量汇入，提供台币一定支撑。交易人士预料明日台币在无特殊因素影
响下，仍将在30.270-30.310的狭幅区间来回。        

    今日台币实质交易区间主要在30.280-30.293，上日在30.290-30.310。 
     
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价虽较上
日微幅扩大，但尚未形成明显预期；一个月远汇报价 尾盘在30.254/30.267，
上日纽约盘收在30.250。
                     
    台湾股市周二收高0.92%，外资及陆资在台股买超12.02亿台币，转卖为买；上交易日修
正后为卖超21.58亿台币。 
    
    韩元 周三领涨新兴亚币，因乌克兰立即爆发军事冲突的的担忧减弱，且人民
币扩大涨幅。   
        
    本周全球重要经济事件与数据包括：      
    周三：美联储发表经济褐皮书、加拿大央行宣布政策利率；
    周四：美国一周初请失业金数据、美国第四季非农生産率修正值、英国央行宣布利率决
议和量化宽松决定、欧洲央行会议后宣布利率决议、费城联储总裁普洛瑟发表演讲；    
    周五：美国2月非农就业数据、美国1月国际贸易收支及德国1月工业生産。 

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.352    30.380   30.270-30.380   30.380     4.43    5.35
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.345    30.369   30.280-30.370   30.370     2.71    2.07
                                                                       
 
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 美元/台币一个月期         -0.025/-0.015       -0.015/-0.005
 美元/台币六个月期         -0.185/-0.155       -0.175/-0.145
 (完)
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