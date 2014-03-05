路透基点：10家银行签署对Oaktree Capital的1亿美元四年期贷款--RLPC

路透3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，10家银行签署了对总部在美国的Oaktree Capital Management LLC的1亿美元四年期贷款。

10家银行包括牵头行兼簿记行台新银行。彰化商业银行、星展银行、远东国际商业银行、兆丰国际商业银行、台湾合作金库亦参贷，分享牵头行头衔。

以经理行身份参代的有高雄银行、永丰银行、元大商业银行。日盛银行也加入本案。

款项经由Valiant APO Ltd和Valiant POF Ltd借入，两家均为注册在开曼群岛的特殊目的公司。

协议在2月19日签署。

如此前报导，贷款利率为较Libor加码280个基点。承贷2,000万美元或以上的，可获得约70个基点的先付费用和牵头行头衔。银行还可选择以1,500-1,900万美元或1,000-1,400万美元两档参贷。

贷款分四年不等额偿还：7.5% (第一年和第二年)， 15% (第三年)和 70% (第四年)。