路透基点：10家银行签署对Oaktree Capital的1亿美元四年期贷款--RLPC

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，10家银行签署了对总部在美国的Oaktree Capital Management LLC的1亿美元四年期贷款。
10家银行包括牵头行兼簿记行台新银行。彰化商业银行、星展银行、远东国际商业银行、兆丰国际商业银行、台湾合作金库亦参贷，分享牵头行头衔。
以经理行身份参代的有高雄银行、永丰银行、元大商业银行。日盛银行也加入本案。
款项经由Valiant APO Ltd和Valiant POF Ltd借入，两家均为注册在开曼群岛的特殊目的公司。
协议在2月19日签署。
如此前报导，贷款利率为较Libor加码280个基点。承贷2,000万美元或以上的，可获得约70个基点的先付费用和牵头行头衔。银行还可选择以1,500-1,900万美元或1,000-1,400万美元两档参贷。
贷款分四年不等额偿还：7.5% (第一年和第二年)， 15% (第三年)和 70% (第四年)。
据消息，所筹款项用于偿还2008年3月签署的1亿美元七年期定期贷款，以及补充运营资本。(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选