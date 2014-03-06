中国公开市场：今日进行930亿正回购操作，本周净回笼700亿--业内人士

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海3月6日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行930亿元人民币正回购操作，据此计算，本周公开市场将净回笼700亿元。
今日将分别进行430亿元的14天期正回购和500亿元的28天期正回购。
周二央行时隔九个月重启了28天正回购，因人民币近期大贬并趋向双向波动，银行间市场资金水位持续偏高，央行公开市场随之渐进加码，拉长部分资金锁定期限，但当日净回笼量大降。
上周央行曾出人意料地表态对流动性释放暖意，当周公开市场正回购及净回笼规模虽放量至1,600亿元，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。
央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。(完)
**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN
**公开市场回购及央票未到期表格 CN/MMTCN-CFACT (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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