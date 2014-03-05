重发-中国债市：利率互换涨幅加剧，资金回笼忧虑不减关注公开市场后续操作

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路透上海3月5日 - 中国人民币利率互换(IRS)回购定盘利率基准) 周三涨幅进一步加剧。交易员称，虽然银行间资金面仍旧较为宽裕，但今日七天回购利率涨幅较为明显，市场对央行回笼资金的谨慎预期有所强化，带动IRS涨幅扩大，机构多关注明日公开市场操作。

他们并认为，亦不排除政府工作报告GDP维持7.5%的增长目标，一定程度令此前机构对宏观经济走势的悲观预期有所改观，令IRS长端走升势头不减。

“Repo 1Y品种从早上最低点到现在涨了有20bp了，带动整体IRS曲线都涨，Shibor基准的利率互换也上来了很多 。”上海一银行交易员称，主要还是因为fixing(回购定盘利率)上来了一点，市场很谨慎。

上海另一银行交易员则指出，IRS继续延续上日走势， 今天七天回购利率上行是个诱导因素，其实目前市场并没有明确的方向，不过，资金还是比较宽松的。

银行间市场周三主要期限质押式回购利率 基本持稳，唯七天品种涨幅近30bp,最新报3.7765%。市场人士指出，由于外汇占款流入带动人民币存款同步增加，今日是月初存款准备金例行调整日，面临一定的补缴压力，但整体并未撼动场内流动性宽松格局。

北京一银行交易员指出，从上午政府工作报告明确GDP目标7.5%来看，虽然在市场预期之中，但是至少打消了机构对此前经济基本面进一步弱化的疑虑，也会在一定程度上加剧IRS长端品种的上行幅度；此外，央行周二正回购28天期限品种重启，明天如何操作也是市场关注焦点。

央行公开市场周二新增28天期正回购品种，拉长部分资金锁定期限，为时隔九个月以来重启该操作工具，但操作规模缩减。业内人士周三透露，一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

根据国务院总理李克强所作的政府工作报告，中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2（广义货币供应量）增速目标仍为13%左右。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1653/4.2740 4.4950/4.5740 4.6220/4.7010 4.7243/4.8103 4.7189/4.9522

上日 4.1500/4.2475 4.4338/4.5175 4.5613/4.6475 4.6825/4.7700 4.6634/4.9334

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变动 +0.0153/+0.0265 +0.0612/+0.0565 +0.0607/+0.0535 +0.0418/+0.0403 +0.0555/+0.0188

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。