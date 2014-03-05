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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 16:28 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月5日

路透香港3月5日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地
时间16:25时,1港元=0.78985人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢
价为-1.82%,高于上交易日收盘的-2.15%.
   公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)   A/H股比价
 工商银行                                        3.32           4.55         0.92
 建设银行                                        3.83           5.18         0.94
 中国银行                                        2.49           3.20         0.99
 农业银行                                        2.32           3.22         0.91
 招商银行                                        9.63          13.16         0.93
 中信银行                                        4.98           4.07         1.55
 交通银行                                        3.72           4.84         0.97
 民生银行                                        7.54           7.52         1.27
 中国人寿                                       13.70          22.20         0.78
 中国平安                                       37.66          61.55         0.77
 中国太保                                       15.72          25.85         0.77
 中信证券                                       10.63          15.78         0.85
 新华人寿                                       21.17          23.10         1.16
 海通证券                                        9.30           9.99         1.18
 华能国际                                        4.84           6.76         0.91
 大唐发电                                        3.89           3.02         1.63
 华电国际                                        2.98           3.22         1.17
 中煤能源                                        4.27           3.93         1.38
 中国神华                                       13.56          20.10         0.85
 中国石油                                        7.59           8.06         1.19
 兖州煤业                                        6.56           5.34         1.56
 中国石化                                        5.10           6.76         0.96
 上海石化                                        3.86           2.35         2.08
 中海油服                                       19.19          20.35         1.19
 仪征化纤                                        3.21           1.63         2.49
 中国铝业                                        3.33           2.72         1.55
 江西铜业                                       12.92          13.08         1.25
 洛阳钼业                                        5.83           3.16         2.34
 紫金矿业                                        2.35           1.74         1.71
 马钢股份                                        1.59           1.79         1.12
 鞍钢股份                                        2.83           4.88         0.73
 重庆钢铁                                        2.33           1.08         2.73
 海螺水泥                                       14.74          28.30         0.66
 洛阳玻璃                                        4.93           1.32         4.73
 北人股份                                        6.34           2.21         3.63
 中联重科                                        5.00           5.42         1.17
 金隅股份                                        5.39           5.46         1.25
 中国国航                                        3.65           4.96         0.93
 东方航空                                        2.53           2.72         1.18
 南方航空                                        2.58           2.62         1.25
 中国远洋                                        3.28           3.33         1.25
 中海集运                                        2.19           1.85         1.50
 中集集团                                       14.97          18.20         1.04
 中海发展                                        4.10           5.09         1.02
 宁沪高速                                        5.48           9.57         0.72
 深高速                                          3.57           3.60         1.26
 成渝高速                                        2.84           2.10         1.71
 皖通高速                                        3.98           3.97         1.27
 广深铁路                                        2.63           3.56         0.94
 中国南车                                        4.18           5.67         0.93
 中国交建                                        3.70           5.35         0.88
 中国铁建                                        3.99           6.12         0.83
 中国中铁                                        2.38           3.29         0.92
 长城汽车                                       29.63          34.05         1.10
 比亚迪                                         56.10          50.70         1.40
 广汽集团                                        7.80           6.91         1.43
 青岛啤酒                                       39.80          58.20         0.87
 广州药业                                       28.14          28.95         1.23
 新华制药                                        6.26           3.46         2.29
 海信科龙                                       10.06          11.64         1.09
 南京熊猫                                        8.67           3.73         2.94
 晨鸣纸业                                        4.22           3.04         1.76
 上海医药                                       14.46          19.90         0.92
 中兴通讯                                       13.33          16.56         1.02
 东方电气                                       11.94          12.56         1.20
 潍柴动力                                       16.83          28.65         0.74
 东北电气                                        2.36           0.85         3.52
 广船国际                                       18.43          16.80         1.39
 经纬纺机                                        9.76           6.07         2.04
 昆明机床                                        4.72           2.15         2.78
 一拖股份                                        9.10           5.08         2.27
 北辰实业                                        2.49           1.82         1.73
 创业环保                                        9.16           4.07         2.85
 中国中冶                                        1.63           1.27         1.62
 金风科技                                       10.05           9.09         1.40
 丽珠                                           47.88          58.15         1.04
              
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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