香港新股：日本迅销预期2014年大中华区销售占比将增至逾30%

路透香港3月5日 - 拥有“UNIQLO”（优衣库）品牌的亚太服饰零售商--日本迅销（Fast Retailing） 周三表示，预估2014年大中华区销售占比将提高至逾30%。

根据公司年报，UNIQLO Japan在集团销售占比达到约60%，UNIQLO海外及其他品牌占约40%。

迅销香港预托证券（HDR）今日挂牌上市，成为第四家在香港的HDR。收盘报28.9港元，较参考价格27.36港元升5.6%。

中国董事总经理潘宁此前表示，尽管中国经济动能可能放缓，并不会影响该公司在中国的扩张策略，目标在六年后于中国开设1,000家门店。 （完）