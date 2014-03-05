台湾央行：共发行3,627.1亿台币存单，存单发行余额增3.3亿

路透台北3月5日 - 台湾央行周三公布，共发行3,627.1亿台币存单，相较存单到期金额3,623.80亿台币，存单发行余额增3.3亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,530.1

91天期 0.93 77.0

182天期 1.05 20.0

央行上日共发行1,818.15亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,431.2亿台币。