台湾央行：共发行3,627.1亿台币存单，存单发行余额增3.3亿

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北3月5日 - 台湾央行周三公布，共发行3,627.1亿台币存单，相较存单到期金额3,623.80亿台币，存单发行余额增3.3亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,530.1
91天期 0.93 77.0
182天期 1.05 20.0
央行上日共发行1,818.15亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,431.2亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负144亿台币，累计超额准备为负144亿，加计前期1%的超额准备为373亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选